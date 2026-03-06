Русия се намеси във войната в Иран: Първи данни (ВИДЕО)

Русия предоставя на Иран ценна информация за удари срещу американските сили в Близкия изток на фона на операция "Епична ярост" на САЩ и "Ревът на лъва" на Израел срещу Ислямската република. Това е първото доказателство, че друг голям противник на Съединените щати участва в новата война, макар и непряко. Новината, разкрита от The Washington Post, показва, че бързо разрастващият се конфликт вече включва един от основните ядрени конкуренти на Америка с изключителни разузнавателни способности.

Информацията е на трима служители, запознати с разузнавателните данни, които говорят при условие за анонимност.

Още: Гърция обеща да пази небето ни

Русия споделя с Иран координатите на американски военни обекти

От началото на операция „Епична ярост“ Русия споделя с Иран координатите на американски военни съоръжения, включително военни кораби и самолети. Това пък е част от кампанията на Техеран за ответни удари в Близкия изток. „Изглежда, че става дума за доста всеобхватни усилия“, посочва един от източниците.

Още: Прецизен удар или спящо разузнаване? Нови разкрития за фаталната атака срещу девическо училище в Иран (ВИДЕА)

Москва официално призова за прекратяване на войната, определяйки я като „непровокиран акт на въоръжена агресия“, макар Русия да не уточнява какви са нейните действия в Украйна от февруари 2022 г. насам, а и още от 2014 г.

Удари по американски бази и изчерпване на ПВО

Иран е един от най-големите поддръжници на военната машина на диктатора Владимир Путин, най-вече с постоянни доставки на дронове "Шахед" от началото на войната - те се използват за масирани удари по Украйна, включително срещу цивилни.

Още: Операция "Истинското обещание 4": Ракети пак летят към Израел, нови удари в Иран и Ливан (ВИДЕО)

Степента на руската помощ за Иран сега остава неясна. Според официални лица способността на иранската армия да открива американските сили се е влошила по-малко от седмица след началото на сраженията. Иран изстреля хиляди "камикадзе" дронове и стотици ракети по американски военни позиции, посолства и цивилни, дори когато съвместната кампания на САЩ и Израел удари над 2000 ирански цели, включително бази за балистични ракети, военноморски съоръжения и ръководството на страната.

Двама служители, запознати с подкрепата на Русия за Иран, казват, че Китай явно не помага на Техеран в областта на отбраната въпреки близките връзки между двете страни.

Снимка: Getty Images

Използване на руския опит и сателитни данни

Анализатори казват, че обменът на разузнавателна информация се вписва в модела на иранските удари срещу американските сили, включително инфраструктурата за командване и контрол, радарите и временните структури като тази в Кувейт, при която загинаха шестима военнослужещи: The Wall Street Journal: 1 кувейтски изтребител е свалил 3 американски (ВИДЕО).

През последните дни беше ударена и станцията на ЦРУ в американското посолство в Рияд - столицата на Саудитска Арабия.

Иран „провежда много прецизни удари срещу радари за ранно предупреждение или радари за наблюдение над хоризонта. Те правят това много целенасочено. Преследват командни и контролни центрове“, казва Дара Масикот, експерт по руската армия в мозъчния тръст "Карнеги", цитирана от The Washington Post.

Още: Politico: Ирански ракети могат да достигнат България, Европа затяга отбраната на няколко фронта

Иран разполага само с няколко военни сателита и няма собствена спътникова констелация, което прави изображенията, предоставени от далеч по-напредналите космически възможности на Русия, изключително ценни – особено като се има предвид, че Кремъл е усъвършенствал собствените си умения за набелязване на цели през годините на войната в Украйна.

Никол Грейевски, която изучава сътрудничеството между Иран и Русия в център към Харвардския университет, отбелязва високото ниво на сложност на иранските ответни удари - както по отношение на целите, които Техеран е избрал, така и по отношение на способността му в някои случаи да преодолее отбраната на САЩ и съюзниците им. Качеството на ударите на Иран, изглежда, се е подобрило дори в сравнение с 12-дневната война с Израел от миналия юни.

Още: Ужасите на режима в Иран и контрабандата: Стефан Гамизов обяснява как войната ни влияе (ВИДЕО)