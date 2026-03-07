Демерджиев остави отворен въпроса ще бъде кандидат от "Прогресивна България"

Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев не потвърди дали ще бъде кандидатдепутат от коалиция "Прогресивна България", но заяви, че отговорът ще стане ясен, когато листите бъдат официално регистрирани. Той отказа да влиза в тълкувания на публикации и послания в социалните мрежи, включително на Десислава Радева, и подчерта, че не е човекът, който трябва да коментира чужди постове. „Аз лично назовавам всички с имената им и фактите с истинските им имена“, каза той.

По думите му зад създаването на коалицията стои Румен Радев, а нейната регистрация чрез вече съществуващи партии е била техническо решение заради кратките срокове до вота. „Времето не позволяваше да се мине нормалният път – да се създаде партия, да изгради структури и след това да участва в изборите“, каза той.

„Прогресивна България“ е регистрирана чрез Гълъб Донев и Димитър Стоянов, а в нея влизат три формации – „Движение нашия народ“, Социалдемократическата партия и „Социалдемократи“.

Демерджиев коментира, че именно Радев е „моторът“ и ракетата носител на проекта и човекът, който му дава политическа енергия. Според него големият въпрос преди изборите вече не е дали коалицията ще спечели, а дали може да стигне до пълно мнозинство.

Демерджиев отхвърли внушенията за „затопляне“ на отношенията между Радев и ГЕРБ, като коментира, че не вижда подобен процес.

На въпрос с кого би управлявала коалицията, Демерджиев не даде конкретни имена, но очерта принцип. Според него естествени партньори могат да бъдат само онези политически сили, които действително припознават целите, заявени от Радев – а не търсят поредната временна конструкция за власт. Той предупреди, че именно подобни „сглобки“ са довели до настоящата криза на доверие в политическата система.