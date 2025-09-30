Войната в Украйна:

С нов адвокатски екип: Обвиненият за убийството на Чарли Кърк застана пред съда

30 септември 2025, 09:48 часа 184 прочитания 0 коментара
С нов адвокатски екип: Обвиненият за убийството на Чарли Кърк застана пред съда

Обвиненият в убийството на десния политически активист Чарли Кърк, се яви пред съда вчера и новият му адвокатски екип потвърди, че ще поиска предварително изслушване, на което да бъде установено дали има достатъчно доказателства за започване на делото, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Още: Блестящ ученик и мормон: Кой е убиецът на Чарли Кърк?

Двадесет и две годишният Тайлър Робинсън е обвинен, че е произвел изстрела, с който на 10 септември бе убит Кърк, който бе близък съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Робинсън бе арестуван след продължило 33 часа издирване и прокуратурата каза, че ще поиска да му бъде наложено смъртно наказание, ако бъде признат за виновен.

Още: "Исках да пазя това в тайна": Публикуваха съобщенията между убиеца на Чарли Кърк и съквартиранта му (ВИДЕО)

Назначеният от съда служебен защитник на Робинсън - Катрин Нестър, поиска на защитата да ѝ бъде дадено време да се запознае с доказателствата по случая, които според прокуратурата са „обемни“, и каза, че това вероятно ще отнеме месеци.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Следващото техническо заседание на съда бе насрочено за 30 октомври.

Още: Прокурорът на Юта иска смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
убийство информация 2025 Чарли Кърк Тайлър Робинсън
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес