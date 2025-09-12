След показното убийство на Чарли Кърк: Стрелецът все още е на свобода (ВИДЕО, СНИМКА)

Извършителят на показното убийство на десния активист Чарли Кърк продължава да се укрива повече от 24 часа след стрелбата, която постави и без това разделената Америка на нокти. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова поддръжниците си да реагират мирно на убийството му. Милиардерът, който малко след убийството гневно обеща мащабен отговор срещу "радикалната левица", заяви, че Кърк е бил "застъпник на ненасилието". "Така бих искал да видя хората да реагират", каза той.
31-годишният Кърк – изгряваща звезда на републиканската десница, която привлече широка младежка подкрепа за Тръмп, беше застрелян, докато говореше пред голяма тълпа в Университета на Юта Вали на 10 септември.
FBI reveals security camera images of the shooter/suspect in the Charlie Kirk Assassination at Utah Valley University.
FBI have recovered a bolt action riffle and ammunition to the weapon that's engraved with transgender and antifascist ideology.
$100,000 reward!
Потенциалиният стрелец
Тръмп съобщи за "голям напредък" в разследването. Властите обаче потвърдиха, че стрелецът все още е на свобода. "В момента се разследват няколко следи, но няма задържан заподозрян", съобщиха органите на реда в Юта.
"Правим всичко възможно, за да го намерим, но не сме сигурни колко далеч е стигнал", каза специалният агент на ФБР Робърт Болс.
ФБР, което описа нападението над Кърк като "целенасочено", публикува неясни снимки на млад човек, когото нарече "потенциален стрелец". На кадрите се вижда мъж с черна бейзболна шапка, тъмни слънчеви очила, дънки и блуза с дълъг ръкав с дизайн, включващ американското знаме.
THIS DOESN'T ADD UP
Police said they found the shooters gun in a nearby wooded area. This means the shooter left campus with his weapon after assassinating Charlie Kirk.
Only problem? Suspect is NOT CARRYING a gun in the FBI's newly released photos...
За информация, водеща до задържането му, е обявена награда до 100 000 долара.
Полицията смята, че стрелецът е произвел един изстрел от покрив на разстояние до 180 метра, улучвайки Кърк в шията.
В гориста местност беше намерена мощна пушка.