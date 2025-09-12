Войната в Украйна:

12 септември 2025, 06:55 часа 434 прочитания 0 коментара
След показното убийство на Чарли Кърк: Стрелецът все още е на свобода (ВИДЕО, СНИМКА)

Извършителят на показното убийство на десния активист Чарли Кърк продължава да се укрива повече от 24 часа след стрелбата, която постави и без това разделената Америка на нокти. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова поддръжниците си да реагират мирно на убийството му. Милиардерът, който малко след убийството гневно обеща мащабен отговор срещу "радикалната левица", заяви, че Кърк е бил "застъпник на ненасилието". "Така бих искал да видя хората да реагират", каза той.

31-годишният Кърк – изгряваща звезда на републиканската десница, която привлече широка младежка подкрепа за Тръмп, беше застрелян, докато говореше пред голяма тълпа в Университета на Юта Вали на 10 септември.

Потенциалиният стрелец

Тръмп съобщи за "голям напредък" в разследването. Властите обаче потвърдиха, че стрелецът все още е на свобода. "В момента се разследват няколко следи, но няма задържан заподозрян", съобщиха органите на реда в Юта.

"Правим всичко възможно, за да го намерим, но не сме сигурни колко далеч е стигнал", каза специалният агент на ФБР Робърт Болс.

ФБР, което описа нападението над Кърк като "целенасочено", публикува неясни снимки на млад човек, когото нарече "потенциален стрелец". На кадрите се вижда мъж с черна бейзболна шапка, тъмни слънчеви очила, дънки и блуза с дълъг ръкав с дизайн, включващ американското знаме.

За информация, водеща до задържането му, е обявена награда до 100 000 долара.

Полицията смята, че стрелецът е произвел един изстрел от покрив на разстояние до 180 метра, улучвайки Кърк в шията.

В гориста местност беше намерена мощна пушка.

