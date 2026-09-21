Самотата не е проблем - необвързаните не ги изкушава дори и идеалният партньор

Един на всеки четирима необвързани би отказал дори перфектния партньор. Това става ясно от резултати от проучване, проведено от Института „Кинси“ с участието на близо 5000 необвързани американци. Става ясно, че 25% от анкетираните биха отказали връзка, дори ако идеалният им партньор се появи утре. Освен това половината не са били на нито една среща през последната година, въпреки че са имали възможност да срещнат някого.

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Не е проблем

И самотата не винаги се възприема като проблем. Повече от половината от анкетираните признават, че са по-щастливи сега, отколкото в последната си връзка. Петдесет процента се чувстват по-уверени, а 55% се чувстват по-спокойни без партньор. Само 16% от участниците в проучването са отговорили, че активно търсят връзка, а една трета са необвързани от поне пет години и не бързат да променят начина си на живот. Да имат собствен апартамент, свободни вечери и да вземат решения, без да се налага да се координират с никого, е по-удобно за мнозина.

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"Синглизъм"

Социалният психолог Бела Де Пауло нарича предразсъдъка, че щастието е задължително свързано с една връзка, „синглизъм“. Но за някои необвързаността не е чакане на „единствения“, а съзнателен избор. Така че, ако познавате необвързани хора, не бързайте да ги „спасявате“ – те може би са точно там, където искат да бъдат, съветва психоложката.

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Снимки: Envato