Бомба в гранд от българския футбол! Един от емблематичните собственици се оттегля

Един от най-емблематичните собственици в българския футбол Христо Крушарски е взел решение да се раздели с Локомотив Пловдив, твърди Sportal.bg. Босът на "черно-белите" се очаква да обяви официално намерението си най-късно до сряда – на специална пресконференция или чрез съобщение в каналите на клуба. Решението идва след поредната ескалация на напрежението между Крушарски и привържениците на пловдивчани, което през последните седмици достигна критична точка.

Христо Крушарски е взел решение окончателно да напусне Локо Пловдив

Само ден преди информацията за бъдещето на собственика Локомотив завърши 1:1 с ЦСКА на "Лаута", но резултатът не успя да потуши напрежението. Преди срещата фенове на "смърфовете" блокираха централния вход на стадиона с верига и катинар, а автобусът на ЦСКА остана възпрепятстван за около 20 минути. Наложи се полицията да се намеси и да отвори входа с клещи.

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След това пък голяма част от привържениците не влязоха на трибуните, бойкотирайки ръководството. Протестът беше поредният знак за сериозното недоволство срещу управлението на клуба. Фенклубът на Локомотив вече организира различни акции и срещи, като основното му искане е оттеглянето на Крушарски.

Все още няма яснота при какви условия Крушарски ще се раздели с клуба и дали ще поиска компенсация за инвестициите и средствата, вложени в издръжката му. Още през юли той заяви, че е готов да предаде Локомотив на човек, който може да поеме месечната издръжка, като посочи ориентировъчна сума от 300 000 евро месечно. Тогава Крушарски заяви и че отдавна е отворен към възможността клубът да бъде поет от инвеститор.

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