Депресия от самия себе си: Тръмп в последния момент спрял удари срещу хутите. В Иран няма лекарства

Американският президент Тръмп е решил да не нанася американски удари срещу хутите в Йемен, като така е променил политическия си курс в последния момент, след като Пентагонът вече се е бил подготвил за операция, съобщава The New York Times.

След като саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман го призова да се намеси, Тръмп наредил на Пентагона да подготви въздушни удари. Но на 20 септември той отново променил решението си. Списъците с цели са били одобрени и бомбите - заредени на американските военни самолети, когато Тръмп е сложил "спирачката".

По-голямата част от вътрешния кръг на Тръмп изрази дълбок скептицизъм или направо се обяви против да се присъедини към борбата на Саудитска Арабия срещу хутите, особено заради напрежението, пред което вече са изправени американските военни във войната с Иран. Но на този фон в Сирия избухна оръжейно депо, южно от Алепо - първоначално няма информация каква е причината/какви са причините, съобщава "Ал Джазира" - Още: Ескалация на войната САЩ-Иран? Техеран видя нов съюз около Тръмп, заплаши бизнеси, кораби и военни бази (ВИДЕО)

Powerful explosions at a Syrian army weapons depot near al-Eis, south of Aleppo, injured at least four people early Monday.



The cause was not immediately clear.



Source: Al Jazeerapic.twitter.com/0iaxeefUQN — Clash Report (@clashreport) September 21, 2026

Разочарованието на Тръмп расте

Междувременно, The Wall Street Journal публикува материал, според който Тръмп е все по-разочарован от политическите и правните неуспехи на управлението си и смята, че твърде малко съюзници публично защитават резултатите му от втория мандат. Той също така се оплакал, че видни личности не са му благодарили за опита му да ремонтира Центъра "Кенеди".

Разочарованието му се засилило, след като му беше показано негативно телевизионно отразяване на администрацията му. Часове по-късно той забрани на MS NOW, CNN и Politico да влизат в Белия дом. Тръмп е изправен и пред спадащи рейтинги на одобрение, опасения относно представянето на републиканците в междинните избори за Конгреса и разочарование на избирателите от по-високите цени на горивата заради войната му с Иран. Администрацията му търси победи във външната политика, с които да се похвали преди междинните избори през ноември - такива за момента не се очертават никъде.

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Последици от лудостта на Тръмп в Иран

CNN публикува репортаж, който показва как недостигът на лекарства в Иран става все по-голям заради американския натиск и санкции, растящата инфлация в страната и разрухата от американските и израелските въздушни удари. Съответно, хората в Иран се принуждават да намаляват дозите от лекарства, необходими да се лекуват, защото просто няма достатъчно количества. Другата опция са по-евтини, по-малко ефективни лекарства.

Близо 800 лекарства са в дефицит, а аптеките също изпитват затруднения, тъй като застрахователните компании им дължат около 300 милиона долара. Иран произвежда повече от 97% от лекарства, които се потребяват в страната, но много лекарства и фармацевтични съставки все още зависят от внос и чуждестранна валута.

Експерти казват, че американските санкции усложняват плащанията и обезкуражават чуждестранните банки и доставчици да работят с ирански купувачи, въпреки че самите лекарства обикновено са освободени от санкции. Кризата беше допълнително изострена от американските и израелските въздушни удари по-рано тази година, които според ирански служители са повредили повече от 40 фармацевтични компании, доставчици и дистрибутори.