"Фалшивите новини са рак": Тръмп продължава да изхвърля медии от Белия дом, те го съдят

Конфликтът между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и водещите американски медии относно достъпа до пресцентъра на Белия дом не стихва след като по нареждане на Тръмп по-рано им бяха отнети акредитациите. В ново свое изявление Тръмп обяви, че атаката му не била срещу свободната преса, а срещу "фалшивите новини", които по думите му "се разрастват като рак в нашите любими Съединени американски щати". Това било нещо, което излизало извън контрол, било координирано, целенасочено и представлявало заплаха за националната сигурност затова трябвало да бъде спряно - това са думите на Тръмп в социалната му мрежа Трут Соушъл.

Нарочените от него медии обаче заявиха, че са станали мишена заради начина, по който отразяват събитията, който очевидно не се харесва на Тръмп. CNN, MS NOW и Politico подадоха съвместен иск във федералния съд срещу Белия дом с аргумента, че отнемането на акредитациите им нарушава Първата поправка на Конституцията, закриляща свободата на словото и печата. Тръмп от своя страна продължава да твърди, че не бил длъжен да допуска в Белия дом медии, които публикуват "негативни материали".

Още в събота на журналисти от трите медии им е бил отказан достъп до Белия дом и са били конфискувани прескартите им. От редакциите им казват, че акредитациите им са били отнети без предварително уведомление или каквато и да било процедура.

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Недоволството на Тръмп е предизвикано от критични репортажи и разследвания, публикувани от тези медии, които от Белия дом определиха като "необективни" и "умишлено уронващи престижа на институцията".

Самият Тръмп продължава да твърди, че действията му не застрашават Първата поправка, а че се борел срещу "медийната корупция". Той намекна освен това, че ограниченията могат да се разпрострат и върху други медии.

От трите засегнати медии обаче се позовават на ключови съдебни решения от миналото, според които Белият дом няма право произволно да дискриминира журналисти заради тяхната редакционна политика.

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