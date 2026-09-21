Заради войната в Иран: Тръмп ще възстановява с милиарди долари енергийната инфраструктура в Близкия изток

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предложи създаването на инвестиционен фонд на стойност 5 милиарда долара - „PACT“, за възстановяване на енергийната инфраструктура в Близкия изток, увредена във войната с Иран. За целта Тръмп търси съответстващи приноси от осем страни в Персийския залив за общо 10 милиарда долара.

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Според анализатори, обявяването на фонда е негласно признание, че 7-месечният конфликт е разрушил регионалните газопроводи и рафинерии. Въпреки това, служители на страни от Залива са скептични. Възстановяването без мирно споразумение рискува Иран да насочи удари към новата инфраструктура, а по-малките държави като Кувейт и Катар все още разчитат на Ормузкия проток независимо от това. Предвижда се фондът да се управлява от Американската корпорация за развойно финансиране, агенция, която обикновено се насочва към развиващи се страни, а не към богати заливни монархии, предава WSJ.

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