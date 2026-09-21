Тръмп ще разположи военна база с дронове вътре в Триумфалната си арка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалните мрежи, че планираната Триумфална арка ще бъде едновременно и "военен комплекс от висок клас". По думите му това ще бъде направено "по спешно искане на американските военни" и от съображения за националната сигурност.

Проектът предвижда в структурата да се съхраняват и разполагат голям брой военни дронове. На покрива и в зоните на площадката ще бъдат разположени снайперисти, както и складове с боеприпаси.

Монументът ще бъде издигнат на ротондата Мемориал Съркъл до Мемориалния мост Арлингтън – точно между Мемориала на Линкълн и Националното гробище Арлингтън. Планираната височина е около 76 метра, с което ще надвишава Парижката триумфална арка (която е около 50 метра).

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Сградата е замислена като централен елемент за отбелязването на 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ (през юли 2026 г.).

По-рано организации на ветерани заведоха съдебни искове, тъй като според тях 76-метровата арка ще закрие историческата линия на видимост между Мемориала на Линкълн и гробището Арлингтън. Авиационни експерти пък изразиха загриженост поради близостта на обекта до националното летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон.

От Пентагона все още не са предоставили официални подробности относно военните спецификации на съоръжението, въпреки изявленията на Тръмп.

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