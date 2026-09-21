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Тръмп ще разположи военна база с дронове вътре в Триумфалната си арка

21 септември 2026, 13:19 часа 842 прочитания 0 коментара
Снимка: Х
Тръмп ще разположи военна база с дронове вътре в Триумфалната си арка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалните мрежи, че планираната Триумфална арка ще бъде едновременно и "военен комплекс от висок клас". По думите му това ще бъде направено "по спешно искане на американските военни" и от съображения за националната сигурност.

Проектът предвижда в структурата да се съхраняват и разполагат голям брой военни дронове. На покрива и в зоните на площадката ще бъдат разположени снайперисти, както и складове с боеприпаси.

Монументът ще бъде издигнат на ротондата Мемориал Съркъл до Мемориалния мост Арлингтън – точно между Мемориала на Линкълн и Националното гробище Арлингтън. Планираната височина е около 76 метра, с което ще надвишава Парижката триумфална арка (която е около 50 метра).

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Сградата е замислена като централен елемент за отбелязването на 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ (през юли 2026 г.).

По-рано организации на ветерани заведоха съдебни искове, тъй като според тях 76-метровата арка ще закрие историческата линия на видимост между Мемориала на Линкълн и гробището Арлингтън. Авиационни експерти пък изразиха загриженост поради близостта на обекта до националното летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон.

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От Пентагона все още не са предоставили официални подробности относно военните спецификации на съоръжението, въпреки изявленията на Тръмп.

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Доналд Тръмп дронове Триумфална арка
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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