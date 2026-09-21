България мачка на Европейското по бокс в София! Шестима боксьори влязоха в топ 8

Българският бокс направи страхотен ден на Европейското първенство в София! Шестима родни национали вече са на четвъртфиналите, след като Рами Киуан, Станимира Петрова, Уилиам Чолов и Радослав Росенов записаха нови победи на ринга в "Асикс Арена". Към тях се присъединяват Хавиер Ибаниес и Роселин Бачевски, които също продължават битката за медалите. Така България вече има сериозно присъствие сред най-добрите осем в Европа.

Шестима българи стигнаха 1/4-финалите на Европейското по бокс

Денят завърши по най-добрия възможен начин – с категоричен успех на Рами Киуан. Актуалният европейски шампион в категория до 75 килограма не остави никакви шансове на белгиеца Идрис Хлифи и го победи с 5:0 съдийски гласа. Световният вицешампион контролираше двубоя от началото до края и си осигури място на четвъртфиналите. На 23 септември той ще се изправи срещу поляка Матеуш Урбан, когото вече е побеждавал два пъти в три срещи.

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Станимира Петрова отказа олимпийската вицешампионка от Париж

Силно завръщане на голямата сцена направи и Станимира Петрова. Световната и четирикратна европейска шампионка надви с 4:1 съдийски гласа олимпийската вицешампионка от Париж Юлия Шеремета. В сряда българката ще боксира срещу ирландката Микаела Уолш за място на полуфиналите.

Уилиам Чолов също продължава напред след 4:1 срещу Даниел Флориан от Чехия. Българинът преодоля дори тежка аркада, получена след удар с глава, и стигна до четвъртфинал, където го чака сърбинът Рашко Симич. Своя поход към медалите продължи и Радослав Росенов. Петкратният носител на Купа "Странджа" победи с 5:0 румънеца Андрей Гавае и на 23 септември ще срещне действащия европейски шампион Всеволод Шумков.

Роселин Бачевски също е на четвъртфинал, след като съперникът му Йозеф Костур не излезе на ринга заради здравословен проблем. Българинът ще има изключително тежка задача срещу олимпийския бронзов медалист Емануел Рейес. Към шестимата четвъртфиналисти се присъединява и Хавиер Ибаниес, който също продължава в битката за медалите.

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