Международен ден на мира: Протест в Аржентина срещу Русия, руски удар по блокове и университет в Запорожие (ВИДЕО)

Роднини на изчезнали по време на военни операции на Русия в Украйна войници организираха протест пред руското посолство в Аржентина. Те изискват официални отговори от руските власти за съдбата на своите близки - къде са, дали са живи, дали са пленени и какъв статут им е предоставен официално. Става въпрос за чужденци, отишли да воюват за Путинова Русия. Информацията е на известното испанско телевизионно шоу El Camino a Casa.

Организаторите на демонстрацията призоваха семействата в други страни да се свържат с руски дипломатически мисии и да поискат информация за тези, които все още се водят за изчезнали.

Relatives of recruited soldiers missing in action have staged a protest outside the Russian Embassy in Argentina



They are demanding official answers from the Russian authorities about the fate of their loved ones — where they are, whether they are alive, whether they have been… pic.twitter.com/HfZ6oajZqG — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2026

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Пореден руски въздушен удар в Украйна

Междувременно, Международният ден на мира започна с пореден руски въздушен удар в Украйна. Два жилищни блока, университетска сграда и търговски център са понесли щети при удара в Запорожие, като един човек е ранен - става въпрос за 52-годишен мъж, уточнява в официалния си канал в Телеграм Иван Федоров, военновременен ръководител на Запорожие. По думите му, човекът е с изгаряния по тялото.

"Регистрирани са удари по жилищни блокове, търговски център и образователна институция. В една от сградите е избухнал пожар. Предварителните данни сочат, че един човек е ранен. Информация за други възможни жертви и последиците от атаката се изяснява", каза в Телеграм Михаил Семикин, изпълняващ длъжността началник на Запорожкото регионално полицейско управление.

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