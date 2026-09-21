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Международен ден на мира: Протест в Аржентина срещу Русия, руски удар по блокове и университет в Запорожие (ВИДЕО)

21 септември 2026, 6:10 часа 631 прочитания 0 коментара
Снимка: Іван Федоров | Рада Оборони Запорізької обл./Telegram
Международен ден на мира: Протест в Аржентина срещу Русия, руски удар по блокове и университет в Запорожие (ВИДЕО)

Роднини на изчезнали по време на военни операции на Русия в Украйна войници организираха протест пред руското посолство в Аржентина. Те изискват официални отговори от руските власти за съдбата на своите близки - къде са, дали са живи, дали са пленени и какъв статут им е предоставен официално. Става въпрос за чужденци, отишли да воюват за Путинова Русия. Информацията е на известното испанско телевизионно шоу El Camino a Casa.

Организаторите на демонстрацията призоваха семействата в други страни да се свържат с руски дипломатически мисии и да поискат информация за тези, които все още се водят за изчезнали.

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Пореден руски въздушен удар в Украйна

Междувременно, Международният ден на мира започна с пореден руски въздушен удар в Украйна. Два жилищни блока, университетска сграда и търговски център са понесли щети при удара в Запорожие, като един човек е ранен - става въпрос за 52-годишен мъж, уточнява в официалния си канал в Телеграм Иван Федоров, военновременен ръководител на Запорожие. По думите му, човекът е с изгаряния по тялото.

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"Регистрирани са удари по жилищни блокове, търговски център и образователна институция. В една от сградите е избухнал пожар. Предварителните данни сочат, че един човек е ранен. Информация за други възможни жертви и последиците от атаката се изяснява", каза в Телеграм Михаил Семикин, изпълняващ длъжността началник на Запорожкото регионално полицейско управление.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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