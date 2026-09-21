Бойкот: Всички големи телевизии в САЩ не отразиха церемония на Тръмп в Белия дом

Нито една голяма телевизионна мрежа не се появи с камери и не излъчи церемонията, при която американският президент Доналд Тръмп отряза лентата на новата хеликоптерна площадка на Южната морава на Белия дом. Това предаде The New York Times. Гледайки официалното предаване на Белия дом в YouTube, беше невъзможно да се чуят каквито и да е думи на президента - звукът беше напълно объркан.

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Зрителите можеше да видят видео от събитията на Тръмп днес, включително рязане на лентата в Белия дом, насрочено за този следобед, въпреки че големите мрежи спряха отразяването. Отделните телевизионни мрежи и стриймъри могат да изберат да заснемат кадри от събитията на Тръмп - например, десният канал Real America's Voice се съгласи да отрази пътуването на президента до ООН. Но тези по-малки медии нямат разпространението на големите телевизионни мрежи, които предоставят кадри за президента на САЩ на новинарски организации по целия свят.

Междувременно събитията на Тръмп ще продължат да бъдат отразявани от печатни, радио и телеграфни репортери, както и от фотографи. Но Fox News, ABC News, CBS News и NBC News, както и всички големи американски телевизии, спират да отразяват тези събития.

Защо се случва това? Защото Тръмп спря достъпа до Белия дом на CNN, MS NOW и Politico. И въпреки забраната за отразяване на събития на територията на Белия дом на CNN, офисът на първата дама Мелания Тръмп е акредитирал репортер на CNN да отрази изявата на Мелания Тръмп на Общото събрание на ООН утре, 22 септември, според служител, пожелал анонимност и запознат с плановете за отразяване в медиите, който ги е потвърдил.

CNN, MS NOW и Politico вече заведоха дело срещу Белия дом и то е насрочено за изслушване в сряда, 23 септември, от 15:30 ч. пред окръжния съдия на САЩ Тимъти Дж. Кели. Новинарските организации искат от съда временна заповед за отмяна на забраната за достъп, която Белият дом им наложи. Отговорът на властта по делото се очаква утре - Още: "Фалшивите новини са рак": Тръмп продължава да изхвърля медии от Белия дом, те го съдят