Идентифицираха костите на кмет, изчезнал преди 20 години

15 януари 2026, 16:20 часа 425 прочитания 0 коментара
Костите на кмет, изчезнал през 2006 г., официално са идентифицирани. Американските власти и ДНК лаборатория потвърдиха, че скелетните останки, намерени на плаж в щата Вашингтон преди почти 20 години, принадлежат на бивш кмет на Орегон. В съобщение за медиите от вторник, 13 януари, офисът на съдебния лекар на окръг Грейс Харбър и офисът на съдебния лекар на окръг Кинг заявиха, че останките са идентифицирани и са на 72-годишния Кларънс Едуин Ашър, който преди това е бил кмет на Фосил.

Според изявлението на офиса на съдебния лекар, Ашър е обявен за мъртъв и се предполага, че се е удавил, след като е изчезнал, докато ловял раци в залива Тиламук в Орегон на 5 септември 2006 г. През ноември същата година скелетни останки са били намерени на плаж в Тахола, село без статут на община в индианската резервация Кинаулт, съобщи офисът на съдебния лекар на окръг Грейс Харбър. След като пристигат на мястото и събират доказателства, властите установяват, че останките принадлежат на възрастен мъж на възраст между 20 и 60 години, с височина около 175 см и тегло около 77-82 кг.

Въпреки това, по това време разследващите не успяват да идентифицират жертвата, която става известна като "Grays Harbor County John Doe (2006)".

Развръзката

През 2025 г. офисът на съдебния лекар на окръг Грейс Харбър и медицинският експерт на окръг Кинг изпращат съдебни доказателства, свързани със случая, на частната ДНК лаборатория Othram, за да проверят дали ДНК изследване може да помогне за идентифицирането на жертвата. "Учените от Othram успешно разработиха ДНК екстракт от предоставените доказателства и след това използваха съдебно-медицинско секвениране на генома, за да създадат изчерпателен ДНК профил на мъжа", споделиха от компанията в изявление. "Вътрешният екип по съдебна генетична генеалогия на Othram използва профила в генетично генеалогично търсене, за да разработи нови следи за разследване, които бяха предадени на правоохранителните органи."

С новата информация властите провеждат последващо разследване, което води до контакт с възможни роднини на жертвата, според офиса на съдебния лекар и Othram. Взета е ДНК проба от роднина и е сравнена с ДНК профила на жертвата, като е направена положителна идентификация, пише "People".

