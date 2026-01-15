Президентът на Колумбия обяви кога ще се срещне с Тръмп

Колумбийският президент Густаво Петро съобщи, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп на 3 февруари, предаде Ройтерс. Тръмп миналата седмица заяви след телефонен разговор с Петро, че вече тече подготовка за посещение на колумбийския президент в Белия дом. Броени дни по-рано Тръмп заплаши Колумбия с военни действия. Още: Правителството във Венецуела: Освободихме 116 политически затворници

"Ще видим резултатите от тази среща, тя е от решаващо значение. Имам желанието колумбийците във всички части на страната да не страдат и да могат да живеят в мир", заяви Петро по време на заседание на правителството.

Колумбийският президент Густаво Петро се подигра на американския си колега Доналд Тръмп и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, докато двете страни продължават да си разменят заплахи след залавянето на венецуелския държавен глава Николас Мадуро. По време на публично изявление през миналата седмица Петро отправи послание специално към Рубио, като каза: "Брат, ако искаш да ме вкараш в затвора, опитай, ако можеш. Опитай се да ме облечеш в оранжев гащеризон. Колумбийският народ ще излезе в моя защита. Тези хора няма да коленичат пред вас. Никой колумбиец не е виновен за това, което се случи с вашия дядо или баща в Куба".

Петро също така публикува в социалните мрежи, че „категорично отхвърля“ „лъжите“ на Тръмп за него. Американският президент каза на борда на Air Force One, че му звучи "добре" военна интервенция на САЩ в Колумбия. Той каза, че колумбийският лидер въртял бизнес с наркотици, те влизали в САЩ и това нямало да продължи още дълго.

"Не заплашваш латиноамерикански президент, който започна с въоръжена борба, а след това се бори за мир за колумбийския народ", заяви Петро.

