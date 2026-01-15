Пожарникари: Кучетата заслужават да бъдат спасявани

Екип от пожарникари в щата Вирджиния извърши впечатляваща спасителна операция, за да помогне на куче, което е било в неизвестност повече от 24 часа и е останало блокирано на опасна скала над река. Инцидентът се е случил в окръг Нелсън, където кучето на име Фидо било забелязано по средата на стръмен скален склон. Заради окраската си – кафяво-черна козина – животното почти се сливалo с мъхестата и назъбена скална повърхност, което затруднило откриването му.

Спасяването

Според Wintergreen Fire and Rescue (WFRD) най-вероятно Фидо е преследвал нещо, когато е паднал отгоре на скалата. Кучето не е могло да се върне обратно нагоре, но и не е посмяло да слезе надолу, затова е останало на тясна скална площадка в продължение на часове.

"Самата скала не беше особено висока, но достъпът до нея беше изключително труден", обясниха от пожарната служба. За операцията съдействие оказали още Службата за контрол на животните в окръг Нелсън, както и екипи от Piney River Fire и Lovingston Fire.

Още: Огнеборец спаси възрастна жена и малко куче от пожар (СНИМКА)

Спасителите достигнали подножието на скалата с лодка, тъй като теренът не позволявал директен достъп отгоре. „След доста убеждаване успяхме да качим Фидо в лодката“, разказаха от WFRD. По време на акцията били направени множество снимки, които показват както трудния терен, така и щастливия финал – спасителите, позиращи с кучето след успешната мисия.

Lovely day for a dog rescue! Every day is a good day to rescue a dog. Folks in the Nelson community of Tyro had been... Posted by Wintergreen Fire & Rescue on Saturday, January 10, 2026

От пожарната служба подчертаха, че подобни операции са важни не само заради самите животни, но и заради безопасността на хората. „Ако ние не се намесим, някой необучен човек ще се опита да помогне и може да пострада. Освен това този тип спасителни мисии са отлична подготовка, особено при трудни метеорологични условия“, заявиха от службата.

"Кучетата си заслужават да бъдат спасявани", категорични са пожарникарите.

Още: Спасиха мистериозни кучета вълци (ВИДЕО)

Публикацията на WFRD в социалните мрежи предизвика вълна от положителни реакции. Десетки хора изразиха благодарността си към екипите за професионализма и отдадеността им. „Хората няма да оставят едно куче да загине. Радвам се, че именно вие го спасихте“, написа един от коментиращите.

Източник: "People"