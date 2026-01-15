Задава ли се нов общ латиноамерикански фронт срещу Тръмп и САЩ?

"Категорично отхвърляме намесата в делата на друга държава", заяви президентката на Мексико Клаудия Шайнбаум скоро след нападението на американските военни срещу Венецуела. От своя страна Доналд Тръмп упрекна Шайнбаум, че не може да овладее мексиканските наркокартели и дори заплаши, че именно те биха могли да бъдат неговата следваща военна цел.

Мексиканската президентка изтъкна сътрудничеството в борбата срещу наркотиците, но подчерта: "Мексико се управлява от народа. Ние сме свободна страна, независима и суверенна. Сътрудничество - да, но не и потисничество и намеса."

Милей приветства нападението

Още: Ще превземете ли Гренландия? Тръмп отговори на прекия въпрос (ВИДЕО)

Реакциите в Буенос Айрес бяха съвсем различни, отбелязва Ане Демер от АРД. Аржентинският президент Хавиер Милей е сред най-близките съюзници на Тръмп в региона. Той посрещна еуфорично атаката: "Това е възраждане на свободата на целия континент. То ще ни донесе растеж и ще ни позволи да си върнем живота, който имахме, преди да бъдем нападнати от левицата."

Въодушевлението на Милей не е случайно: Тръмп му оказва масивна подкрепа. Той предостави на Аржентина финансова инжекция на стойност 20 милиарда долара - съвсем целенасочено, за да подпомогне Милей на парламентарните избори, пише германската обществена медия.

Латинска Америка е разединена

Тръмп се меси толкова открито в политиката на латиноамериканските страни, колкото не се е случвало отдавна. Някои държавни и правителствени ръководители приветстват това, други са дълбоко загрижени. Регионът е силно разединен между левите и десните правителства.

Още: Дания след преговорите в Белия дом: Не успяхме да убедим САЩ да не завладяват Гренландия, Тръмп е твърдо решен (СНИМКИ)

Венецуелският политолог Йесус Ренсуло обяснява пред АРД какво се крие зад това. Той коментира т.нар. доктрина "Донро", която се обсъжда като модерен еквивалент на доктрината "Монро". "Принципно говорим за процес, в рамките на който САЩ се отнасят към цяла Латинска Америка като към своя територия. Крайна цел на правителството на Тръмп не е демократизацията. Не става дума за система, базирана на международното право, а за система, базирана на твърдата геополитика и на пълната лоялност и подчиняване на региона от САЩ."

Колумбия е на прицел

Тази стратегия на пълен контрол вече се проявява конкретно, посочва АРД. След американската военна акция във Венецуела и залавянето на Николас Мадуро Тръмп си е осигурил пряк контрол над част от венецуелските нефтени запаси.

Сега на прицела е и Колумбия. Президентът Густаво Петро, известен с горещите си изблици срещу Тръмп, бе един от първите, които остро осъдиха американската интервенция във Венецуела. Колумбия е сред основните производители най-вече на кокаин, а сега американският президент заплаши Богота. Колумбийският президент не закъсня с отговора си: "Той не трябва да ме заплашва. Да дойде тук, ако иска - аз съм тук. Ела де, аз съм тук."

Петро лавира между провокативната реторика и прагматичните действия, обобщава колумбийската политоложка Ангела Фонсека пред АРД. На практика той се опитва да намали заплахата, но в речите си се изправя срещу Тръмп, за да укрепи своята база от избиратели преди предстоящите тази година избори.

Тръмп иска да удари рамо на десните сили в Колумбия

Одобрението към Петро е сринато. А Тръмп с нападенията си срещу предполагаеми нарколодки и обвиненията срещу Петро преследва ясна стратегия. Американският президент иска да подкрепи десните сили в Колумбия, за да спечели кандидат, който е угоден на САЩ, отбелязва германската обществена медия.

Положението остава противоречиво: Петро и Тръмп наскоро разговаря по телефона около час, а американският президент дори покани своя колумбийски колега в Белия дом. Очевидно и за двамата става дума за прагматична промяна в курса. Йесус Ренсуло смята, че вероятността Мексико, Колумбия и Бразилия да се обединят във фронт на левите правителства срещу Тръмп не е особено голяма.

Още: Руските шпиони претърпяха провал в още една страна от Южна Америка

Бразилия е най-независимата страна и най-твърдо се позиционира срещу САЩ. "Видяхме, че Тръмп се отнася с респект към бразилския президент Лула да Силва като силен държавен глава, след като той се възпротиви на американските мита и предприе мерки срещу тях."

Коя е следващата?

Динамиката с Мексико обаче е различно, отбелязва АРД. Щайнбаум осъзнава, че икономиката на страната зависи почти изцяло от САЩ и че конфронтация с Тръмп би могла да нанесе брутален икономически удар за Мексико, пише германската обществена медия.

За голяма част от региона САЩ са най-важният икономически партньор. А Тръмп вече доказа, че не се колебае да предприеме икономически, политически, а дори и военни действия срещу страните, които му се противопоставят. Сега въпросът е - коя е следващата, пита се Ане Демер.

Източник: "Дойче веле"