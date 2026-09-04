САЩ потопиха още един плавателен съд на еквадорски наркокартел (ВИДЕО)

Американската армия потопи плавателен съд, за който се предполага, че е бил на еквадорския наркокартел "Лос Чонерос", предаде Франс прес, като се позова на днешно изявление на Южното командване на американските въоръжени сили в социалната платформа Екс. Агенцията отбелязва, че това е третият такъв съд, който САЩ потопяват в рамките на една седмица.

Sob a coordenação da Força de Tarefa Conjunta Hemisfério Ocidental do Comando Sul dos EUA e em cooperação com o Equador, forças americanas interceptaram um navio no Pacífico Oriental que operava como posto flutuante de reabastecimento para o narcotráfico internacional. A… — Cebolinha (@Cebolinha1001) September 4, 2026

Разузнавателните служби потвърдиха, че плавателният съд е действал в подкрепа на "Лос Чонерос", казаха още от Южното командване. Членовете на екипажа на плавателния съд са били заловени преди той да бъде обстрелян и да потъне. Арестуваните ще бъдат "предадени на еквадорските власти при спазване на мерки за сигурност", увери командването. Еквадорският военноморски флот участва съвместно с американските сили в координираните операции срещу плавателни съдове на наркокартелите.