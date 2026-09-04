Месеци по-късно: Отнеха наградата от Гран При на Монако на един от пилотите

Три месеца по-късно резултатът от Гран при на Монако претърпя още една промяна. Кими Антонели грабна победата на една от най-емблематичните писти във Формула 1 и бе придружен на подиума от Люис Хамилтън и Пиер Гасли. Пилотът на Алпин финишира трети на пистата в Княжеството, но след състезанието беше понижен на 7-а позиция, тъй като получи две наказания от по 5 секунди за превишаване на скоростта в питлейна. След успешна жалба през юни третото място на Гасли беше възстановено, но почти три месеца по-късно резултатът отново се промени.

Пиер Гасли отново загуби 3-о си място на подиума в Монако

Гасли първоначално спечели жалбата си срещу наказанията за превишена скорост в питлейна, след като Алпин изтъкна, че има разлика от 77 сантиметра между официално измереното разстояние на питлейна и най-краткия маршрут, по който пилотът може законно да мине. Отборът успешно доказа, че французинът не е нарушил правилата, ако се използва това коригирано измерение, което доведе до отмяната на наказанието. Впоследствие обаче това решение беше обжалвано от Макларън на основание спортна справедливост, тъй като техният пилот Оскар Пиастри беше загубил две точки в резултат на същата ситуация. Пиастри беше един от четиримата пилоти, които изтърпяха 5-секундно наказание за превишена скорост в питлейна.

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Ред Бул, чийто пилот Исак Хаджар прие наградата за третото място в Монако след края на състезанието, също подаде жалба срещу действията на Гасли. Апелативният съд реши, че параметрите, използвани за измерване на лимита, не могат да бъдат променяни по време на активен уикенд на Гран при, след като състезателите са били информирани за тях. Така Хаджар отново "се качи" на подиума. Четвъртото място е за Оскар Пиастри, а дуото на Рейсинг Булс - Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, се изкачва съответно на пета и шеста позиция, докато Гасли е понижен обратно на седмо.

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