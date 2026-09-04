Българин ще се бори за новата "световна титла" на турнир с награден фонд от 10 млн. долара

България ще има своя представител в първото издание на шампионата "World Athletics Ultimate Championship", който ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапеща. Състезанието с общ награден фонд от 10 милиона долара ще определи "абсолютните шампиони" в леката атлетика. Победителят във всяка дисциплина ще спечели специален трофей и 150 хиляди долара. Завършилият на второ място ще получи 75 хиляди, а премия от 40 хиляди долара чака атлета на третата позиция.

Божидар Саръбоюков ще участва на WAUC в Будапеща

Битката в сектора за дълъг скок се очертава като една от най-оспорваните. По право място във финала има олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция. Останалите позиции се определят според световната ранглиста. Българската суперзвезда Божидар Саръбоюков заема третото място с 1332 точки, като по този начин си осигури участие на първото в история издание на шампионата. Към момента световният шампион от Доха 2019 Таджей Гейл, швейцарецът Симон Ехамер и световният рекордьор за юноши под 20 години Хорхе Оделин от Куба са си осигурили билет за унгарската столица.

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Сред останалите атлети в битката за участие са действащият световен шампион в зала Жерсон Балде и олимпийският вицешампион от Париж 2024 Уейн Пинок от Ямайка. Най-близо до последното осмо място, даващо право на участие в Будапеща, е Минкун Жан от Китай. Надпреварата в скока на дължина на World Athletics Ultimate Championship е насрочена за 12 септември. Преди това за атлетите предстои участие във финала на Диамантената лига в Брюксел на 4 септември от 19:40 часа българско време.

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