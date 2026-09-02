Венецуела подкрепи споразумението със САЩ за нефта

Националното събрание на Венецуела подкрепи с мнозинство от гласовете проекта за петролно споразумение между Вашингтон и Каракас относно експлоатацията на 17 нефтени находища в републиката, предаде АП. "Проектът на споразумение в подкрепа на двустранното енергийно споразумение между Боливарската република Венецуела и Съединените американски щати беше одобрен с квалифицирано мнозинство", се посочва в съобщението на Асамблеята в социалната мрежа X. Още: Марко Рубио иска избори във Венецуела

Най-голямата петролна сделка с Венецуела

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е сключил най-голямата в историята петролна сделка с Венецуела. Той уточни, че благодарение на тази сделка Съединените щати ще получат контрол над повече от 65 млрд. барела доказани петролни запаси във Венецуела "без никакви разходи за американските данъкоплатци".

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес уточни, че споразумението със САЩ в петролния сектор ще бъде в сила 25 години. Въпреки това както привържениците на твърдата линия във Венецуела, така и опозицията вече критикуваха споразуменията между Каракас и Вашингтон.

Американските медии уточниха, че според плана САЩ ще станат инвеститор в частната компания North American Blue Energy Partners (NABEP) на венецуелския бизнесмен Алехандро Бетанкура, който има връзки с временния президент на Венецуела Делси Родригес.

Тази компания ще има право да разработва 17 находища с обем от 65 млрд. барела петрол - една пета от петролните резерви на Венецуела.

Тръмп призова Венецуела сама да реши за ОПЕК