Тръмп се закани да води агресивна кампания за всички републиканци на изборите за Конгреса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща в сряда да води агресивна предизборна кампания в подкрепа на републиканските кандидати в навечерието на междинните избори през ноември, пишат "Ройтерс" и "Аксиос". Той дори е планирал пътувания до щати, където се водят ожесточени предизборни битки. Още: Конгресът на САЩ спаси правителството на косъм

По време на вечеря в Белия дом за републиканците от Конгреса Тръмп изтъкна успеха си в предизборната кампания за партията и обеща натоварен график с публични изяви през последния месец, подобен на собствената му непрестанна кампания за 2024 година, напомня БТА.

Над 30 изборни надпревари

"Става въпрос за около 35 изборни надпревари... Ще видим дали ще успеем да изберем всички", добави Тръмп, като се позова на изборите за Конгреса.

Президентът се сблъсква с нисък рейтинг на одобрение във връзка с войната в Иран и продължаващата инфлация. Това тревожи републиканците, които се борят да запазят тясната си мнозинство в Конгреса на изборите на 3 ноември.

Само 33% от американците одобряват работата на Тръмп според проучване на Reuters/Ipsos, публикувано на 31 август. Това е най-ниският рейтинг в политическата му кариера и трети пореден месец на това ниво.

Войната на Тръмп срещу Иран наруши глобалните доставки на петрол, което доведе до повишаване на цените на енергията в САЩ и задълбочи кризата с разходите за живот в страната.

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