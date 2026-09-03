Войната на Тръмп тества клуба за сигурност на Си и Путин

Засилващата се икономическа кампания на президента Доналд Тръмп срещу Иран поставя на изпитание границите на съюза за сигурност, който Си Дзинпин и Владимир Путин разширяват от години като противовес на американската мощ.

Китайският и руският президент ще се срещнат с иранския си колега Масуд Пезешкиан за първи път от началото на войната на САЩ и Израел срещу Ислямската република по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която започва в понеделник в Киргизстан. Индийският премиер Нарендра Моди също ще присъства заедно с лидери на държави от Централна Азия, Пакистан и Беларус.

„С всяка изминала година посланието, че се формира нов блок за сигурност става все по-ясно и силно“, казва Хенри Ван Хуейяо, основател на Центъра за Китай и глобализацията в Пекин. Еднополюсният свят, доминиран от САЩ, „вече не съществува“, допълва той. Още: Конгресът на САЩ спаси правителството на косъм

Но след като американският финансов министър Скот Бесент заплаши с „икономически Ден Д“ от мерки за наказание на Иран и неговите поддръжници, конфронтацията на Техаран с Тръмп може да разкрие неспособността на ШОС да действа съгласувано, точно когато организацията отбелязва 25 години от създаването си. Макар че блокът е нараснал значително през последните години, заради съперничеството между страните членки той не успя до голяма степен да превърне геополитическата амбиция в конкретни механизми за действие на световната сцена.

Това вероятно ще накара лидерите ѝ да изразят само символична солидарност с Техеран на срещата на върха в Бишкек. Нито Си, нито Путин са заявили готовност да подкрепят Иран военно, а икономическата подкрепа беше ограничена. Перспективите за нови санкции от САЩ повишава залога за групата, която се стреми да оспори доминирания от Запада световен ред.

„Можем да очакваме реторично осъждане на САЩ в духа на обичайната китайска пропаганда“, казва Джеръми Чан, старши анализатор за Китай и Североизточна Азия в Евразийската група. „Но Пекин може също така да се колебае да насочи вниманието към това колко неефективна беше ШОС в защитата на сигурността на една от своите страни членки“, допълва той.

Основана през 2001 г. от Китай и Русия заедно с централноазиатските държави Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан, ШОС се разшири и включи като членове Индия, Пакистан, Иран и Беларус, а Афганистан и Монголия имат статут на наблюдатели. Още 15 страни, сред които Саудитска Арабия, Турция, Египет и Обединените арабски емирства, са т. нар. „партньори за диалог“. Още: Венецуела подкрепи споразумението със САЩ за нефта

Членовете на организацията съставляват над 50% от световното население и около една четвърт от брутния вътрешен продукт (БВП), сочат данни на Световната банка.

Срещата в Киргизстан

За Си срещата на върха на ШОС поставя началото на няколко натоварени седмици, през които той ще бъде и на държавно посещение в Киргизстан, след което ще отпътува за Египет. Очаква се той да вземе участие в срещата на върха на БРИКС, на която Моди ще бъде домакин в Делхи в средата на септември и на която Путин също планира да присъства. След това китайският лидер ще замине на държавно посещение във Вашингтон за планирана среща на върха с Тръмп.

Говорителят на китайското външно министерство Лин Дзян заяви пред репортери на редовна пресконференция в Пекин в сряда, че Си ще проведе „задълбочени разговори“ с лидерите за засилване на сътрудничеството в рамките на ШОС при „новите обстоятелства“ в света. Пекин е готов да „постигне консенсус и да напише нова глава от сътрудничеството в Бишкек“, посочи Лин. Още: Тръмп се закани да не спира ударите срещу Иран

Очаква се Си и Путин да проведат разговори в рамките на срещата на върха, като двамата са се срещали около десет пъти, откакто руският президент изпрати войски в Украйна преди четири години и половина. Икономическата зависимост на Москва от Пекин нарасна значително, след като Европа наложи санкции, като помогна на Путин да поддържа военните си усилия.

Основното очакване на Кремъл от срещата на върха на ШОС е „да покаже, че руснаците и лично Путин не са изолирани геополитически“, казва Вита Спивак, експерт по китайско-руските отношения в Gatehouse, базирана във Великобритания консултантска компания в областта на геостратегията. „За отношенията между Путин и Си най-интересните въпроси са военният и технологичен обмен и енергийните връзки“.

Моди и Путин също ще се срещнат, съобщи високопоставеният индийски дипломат Сиби Джордж в петък. „Очаква се двете страни да направят преглед на цялата гама от двустранните си отношения по време на срещата между лидерите“, допълва Джордж.

Първоначално Индия проявяваше голям интерес към държавно посещение на Моди, но тези планове бяха отменени, след като стана ясно, че Киргизстан вероятно ще отправи покани за държавни посещения към Китай и към пакистанския премиер Шебаз Шариф около срещата на върха на ШОС, заявиха запознати източници. Посещението на Моди вече се определя като официална визита. Още: Нова ескалация в Близкия изток: САЩ и Иран отново си разменят удари (ВИДЕО)

Той ще обсъди въпроси, свързани с търговията и митата, с колегите си от Централна Азия в кулоарите на срещата на върха, казва Джордж. Американските санкции срещу Иран лишиха Индия от възможността да използва пристанището Чабахар в Оманския залив за достигане до Централна Азия.

Индийското Министерство на външните работи не е отговорило веднага на имейл, изпратен извън рамките на работното време.

Русия и Индия засилват сътрудничеството

Макар че Делхи запази неутрален статут относно войната в Украйна, Русия се превърна в най-големия доставчик на суров петрол за Индия, след като доставките се увеличиха значително вследствие на прекъсването на износа от Близкия изток поради конфликта с Иран. Миналата седмица Путин заяви, че Русия ще увеличи продажбите на изкуствени торове за Индия. Още: Възможно е скоро да има тристранна среща между Путин, Тръмп и Си Дзинпин

Възможно е също така Моди да се срещне със Си, поне неофициално, въпреки че засега нищо не е потвърдено. Китай и Индия се споразумяха да търсят уреждане на граничния си спор по време на последния кръг от преговори на високо равнище миналата седмица, което показва постепенното подобряване на отношенията след кървавите сблъсъци през 2020 г.

Моди ще има двустранна среща и с арменския премиер Никол Пашинян в Бишкек, на която се очаква да бъдат обсъдени въпроси като продажбите в областта на отбраната. Кавказката република е основен купувач на индийско военно оборудване и в момента се водят преговори за продажбата на мобилна ракетна система за противовъздушна отбрана със среден обсег, произведена в Индия.

Страни членки на ШОС, първоначално възприемана на Запад като източен конкурент на Организацията на Северноатлантическия договор, като Русия, Китай и Иран проведоха повече съвместни военни учения през последните години. Но организацията също така се сблъска със затруднения при създаването на банка за развитие, общи платежни механизми и основна икономическа интеграция.

„Лидерите на ШОС ще се опитат да представят тази среща на върха като много важно събитие, за да разбере Доналд Тръмп, че от другата страна на този световен ред има сила“, коментира Темур Умаров, сътрудник в центъра „Карнеги“ за Русия и Евразия. Но Западът „придава голямо значение на ШОС, което всъщност не съществува“, допълва той. Още: Забравиха ли за Мелания? Тръмп и русата фурия Натали Харп цял уикенд заедно в голф клуба на президента (СНИМКА)

Тръмп разтърси толкова много международни институции, че цялостният подход към глобалното управление се променя, счита Василий Кашин, експерт по Китай във Висшето училище по икономика в Москва.

„Невъзможно е да се борим за нов ред, тъй като няма ред, цари пълен хаос. В интерес на всички е ШОС и БРИКС да оцелеят и да продължат да се развиват, но сега те трябва да изберат по какъв път да поемат в новите условия“, допълва той.