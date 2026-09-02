Кабинетът "Радев":

Конгресът на САЩ спаси правителството на косъм

02 септември 2026, 6:49 часа 201 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Конгресът на САЩ спаси правителството на косъм

Камарата на представителите на Конгреса на САЩ прие законопроект за временно финансиране на правителството до 11 декември, за да се избегне спирането на работата на правителството - точно преди междинните избори, обобщи АП. Според резултатите от гласуването законопроектът бе подкрепен от 370 депутати, а 48 гласуваха "против". По-рано Сенатът одобри законопроекта с преобладаващо мнозинство и сега той трябва да бъде изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Още: След 40 дни парализа: Сенатът се споразумя за финансирането на правителството на САЩ

Кабинетът продължава работа, засега

Законопроектът предвижда финансиране на федералните агенции в настоящия размер до 11 декември.

"Това дава на страната и на нашите избиратели увереност, че правителството ще продължи да работи, увереност, че нашите военнослужещи ще получат заплатите си", цитира изявлението на члена на Камарата на представителите Том Коул АП.

От своя страна, председателят на долната камара на Конгреса Майк Джонсън заяви пред журналисти преди гласуването: "Няма да допуснем повторение на ситуацията, при която демократите отново могат да блокират работата на правителството".

Законодателите се опасяваха от повторение на ситуацията от миналата година в навечерието на междинните избори за Конгреса.

Миналата есен се случи рекордно по продължителност 43-дневно спиране на работата на правителството. След това последва спиране на работата на Министерството на вътрешната сигурност, което продължи 76 дни.

Финансовата година в САЩ продължава от 1 октомври до 30 септември.

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Междинните избори за Конгреса на САЩ са насрочени за 3 ноември 2026 година. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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