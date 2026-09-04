Без ясни доказателства италианско издание твърди: САЩ "по таен канал" убеждават България да отстъпи за Северна Македония

САЩ "по таен канал" убеждавали България да отстъпи за Република Северна Македония. Това твърдение не е на маргинален балкански сайт, нито загадъчно изявление на македонския външен министър Тимчо Муцунски, който говореше за позитивни импулси и преговори, а идав от страниците на авторитетния икономически и финансов ежедневник в Италия Il Sole 24 Ore. Прави впечатление, че медията се позовава на "регионални източници", а не на надеждни факти и публична информация и прави исторически паралел със събития от близкото минало, за които няма официални потвърждения и документи, а именно:

Според изданието във въпросните тайни преговори" Вашингтон се е позовавал на "важен прецедент през 2018-2019 г., когато САЩ успели да убедят България да не блокира присъединяването на Северна Македония към НАТО, въпреки опасенията относно националната идентичност". Целта сега била подобна, а именно, да се предотврати превръщането на българо-македонския спор в нова точка на уязвимост на Балканите.

Il Sole 24 Ore смята, че сега е много вероятно САЩ да изчакват най-подходящия политически момент, най-вероятно президентските избори в България тази есен, които според него биха могли да променят вътрешния баланс на силите и да осигурят дипломатически прозорец за споразумение.

Страната ни е налагала вето на Северна Македония по отношение на НАТО. "Българското вето" се отнасяше само за Европейския съюз и беше вдигнато през 2022 г. с така нареченото френско предложение.

Същевременно е факт, че Вашингтон е подкрепял Скопие за НАТО, но доказаталества, че България е подготвяла блокиране на членството на Северна Македония в НАТО, което впоследствие да е било предотвратено от САЩ, няма.

В описания период 2018-2019 г., когато се твърди за този прецедент, Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество, вече е сключен, а по-късно Държавният департамент описва договора с България от 2017 г. и Преспанското споразумение като факторите, които са отворили вратата на Скопие за членство в Алианса.

Т.е. България е допринесла за членството на НАТО, а не го е блокирала. Освен всичко друго българския парламент беше категоричен в ратификацията за присъединяване на Северна Македония в НАТО, а страната ни я подкрепя членството на югозападната ни съседка на всички гласувания в Алианса.

Същевременно през 2019 г. в първия си мандат като президент Доналд Тръмп и тогавашният български премиер Бойко Борисов приемат съвместно заявление за задълбочаване на стратегическото партньорство, но там не се споменават македонските въпроси и дума не става за принуждаване или убеждаване на България да отстъпи по отношение на Скопие. С други думи - няма официални доказателства за такова нещо, нито това е обсъждано на високо държавно ниво в описания период.

Преди всичко: Авторът и връзката му с Груевски

На пръв поглед всичко звучи чудесно - надеждно и авторитетно издание. Къде е проблемът? Проблемът е в автора на статията - Лариз Гайзер.

Той представя себе си като словенски геополитически аналитик, икономист, мениджър и университетски преподавател, а изследователски интереси обхващат международните отношения, икономическата сигурност и италианската политика.

Според информация на "360 степени" и iportal.mk от 2020 г. Гайзер също е президент на Паневропейското движение на Словения, част от председателството на Международния паневропейски съюз. Заедно с него, в председателството на тази организация е бившият македонски посланик в Брюксел Андрей Лепавцов, който пък е съветник на бившия македонския премиер Никола Груевски - избягал позорно от правосъдие в родината си, скрит в багажника на кола и в момента в изгнание в Унгария и обвиняван в контрол на медиите в югозападната ни съседка.

Междувременно Гайзер подписва заедно с бившия съветник на Груевски Андрей Лапавцов, както и с Гергана Паси съвместна декларация на Паневропейския съюз на България и този на Северна Македония относно разрешаването на двустранни въпроси, т.е. той е силно заинтересован от българо-македонските отношения.

Авторът не е много познат за българска аудитория, но името му изплува преди седем години на Балканите заради разследването му за вестник La Verità за Северна Македония. Той получава и публикува аудио и видеоматериали, свързани с Боян Йовановски, Орче Камчев и специалния прокурор Катица Янева по аферата "Рекет", когато La Verita открито прокарва тези, удобни за ВМРО-ДПМНЕ и разиграва сценария "Сорос" и там.

Припомнете си: Заклати ли се управлението на Заев след скандал с българска връзка, подобен на неговите "бомби"?

On the pretext of the name referendum in Macedonia, Soros is financing pro Islamic and left-wing parties who want open borders. Trump opens investigation on US embassy in Skopje, too close to Obama and Open society.



#илинден #мечкинкамен #бојкотирам https://t.co/CDmeI3TiWd — La Verità (@LaVeritaWeb) August 2, 2018

Същевременно ВМРО-ДПМНЕ ползват неговите разследвания, за да искат оставката на Зоран Заев през 2019 г. ОЩЕ: Заев няма да подава оставка и да позволи "един п*дал" да свали правителството му

Трябва да отбележим, че партията ВМРО-ДПМНЕ се оглавява Християн Мицкоски, който е начело най-враждебното към България македонско правителство, а преди това нейн лидер беше известния с антибългарската си политика Никола Груевски.

Какво още не е доказано в статията?

На пръв поглед информацията на Гайзер приписана на неназованите регионални източници, които обаче не правят информацията надеждна. Не е изключено тя идва от югозападната ни съседка Северна Македония предвид историята на автора и неговата, макар и косвена връзка с Груевски.

Освен това информация за преговори не се потвърждава от европейските институции, нито от българската държава. Такива съобщения няма и от американска страна.

През януари югозападната ни съседка твърдеше, че текат някакви преговори в тяхна полза. Ставаше въпрос за изявление на министъра на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски за „инициатива на по-големи и по-влиятелни държави членки на ЕС“ за организиране на среща между министрите на външните работи на България и Северна Македония. На 27 януари 2026 г. българското външно министерство излезе с позиция, с която изрази "дълбокото си разочарование" от продължаващия неконструктивен подход на официално Скопие и липсата на откритост в комуникацията с обществеността, като определи твърденията като "мъгляви и манипулативни".

Такова твърдение се появи и през лятото, когато Муцунски говореше за положителен импулс, но това също не беше потвърдено от никоя страна.

Припомняме, че комисарят по разширяването Марта Кос наскоро "уби" македонските опорки, заявявайки, че никоя държава досега не е получава гаранция за влизане в ЕС, като Европа многократно отхвърли всички опити за предоговаряне на преговорната рамка. ОЩЕ: Марта Кос уби македонските опорки: Никоя държава никога не е получавала гаранция за влизане в ЕС

На следващо място: Италианската медия да твърди, че поради ситуацията - Италия е в неудобна позиция, защото подкрепя европейската интеграция на Западните Балкани.

Въпросът е, че европейският консенсус от 2022 г. или така нареченото "френско предложение", което сега е европейска преговорна рамка за Скопие, е прието с пълно единодушие от всички държави членки на ЕС, включително от Италия и от самата Република Северна Македония. Т.е. с условията са се съгласили всички, само че Скопие не ги изпълнява.

Политиката на САЩ спрямо ЕС и един македонски блян

Твърденията на изданието и на автора изглеждат нелогични, защото досега американският президент Доналд Тръмп неведнъж е показвал, че не се интересува от разширяването на ЕС, защото самият той разглежда Европа като икономически конкурент и се фокусира по-скоро върху двустранните отношения с отделни страни.

Междувременно скорошен Доклад на Държавния департамент на САЩ до Конгреса за Западните Балкани посочва, че основният стълб в политиката на САЩ в региона е поддържането на стабилност, а на следващо място икономическо и търговско сътрудничество.

Всъщност никъде в текста не се споменава Европейския съюз, даже се отправя критика, че транспортните мрежи изостават от европейските стандарти, което повишава разходите за бизнеса и ограничава пазарната интеграция.

Същевременно Коридор 8 е приоритет на САЩ, а Коридор 10 изобщо не е споменат във въпросния доклад.

Едва ли някаква промяна в позицията на САЩ ще окаже скорошното интервю на македонския премиер Християн Мицкоски за американското издание Breitbart, създадено от Стив Банън, т.нар. главен стратег на Тръмп през първия му мандат като президент, известно с крайнодясната си реторика и безогледната експлоатация на конспиративни теми.

В изявата си Мицкоски заяви, че Северна Македония твърдо подкрепя Доналд Тръмп - което си най-обикновено ласкателство.

Същевременно обаче правителство на Мицкоски подкрепя китайското карго по Коридор 10. Нещо, което той не отрича в интервюто, но се оправдава, че ацията му се намира на „фронтовата линия“ на „невидимо бойно поле“ в зараждаща се икономическа война между Запада – Съединените щати и Европа – и Далечния изток, в Китай.

С други думи: Освен, че не се интересуват от европейското разширяване - интересите на САЩ са по-скоро икономически в региона, докато в контекста на Коридор 10 Мицкоски играе за Китай - основен икономически и геополитически противник на САЩ. Това - наред с липсата на каквато и да е официална информация и потвърджение за разговори - навежда на мисълта, че твърдението за тайни преговори в полза на Скопие и натиск срещу София от страна на Вашингтон засега е по-скоро мечта на македонската власт, а не факт.

Накрая: Какви са фактите към момента?

Факт е, че европейската преговорна рамка включва двата междуправителствени протокола с България, вторият от които предвижда включване на българите в македонската конституция.

От 2022 г. насам това е неизпълнено от Северна Македония.

Последният доклад на Европейския парламент със съжаление констатира липсата на напредък на Скопие и ширещ се "Сръбски свят", сръбско и руско влияние в югозападната ни съседка.

Позицията на България спрямо югозападната ни съседка е непроменена и в страната ни има национален консенсус по темата. Нито президентски, нито парламентарни, нито местни избори биха повлияли по някакъв начин на тази позиция, както предполага италианското издание.

Към момента нито Брюксел, нито София подкрепят предоговаряне на преговорната рамка със Скопие. ОЩЕ: ЕС с ясно условие пред Северна Македония: приемате българите в Конституцията, иначе няма да имате дори дата за членство