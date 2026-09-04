Отново: Опит за саботаж и взрив на подстанция и то в Саксония

Взривни устройства бяха открити близо до въздушни електропроводи на две подстанции в района на Гьорлиц в Саксония, Германия. Местната полиция разследва инцидента - за момента не се съобщава за взрив или щети и пострадали, уточнява германският таблоид "Билд". Подстанцията обаче е връзка от и към две големи електроцентрали - инцидентът е факт в района на открития въгледобив в Лужица, където корпорацията LEAG добива лигнитни въглища и ги използва за производство на ток в електроцентралите "Йеншвалде" и "Боксберг".
NEW: German investigators are now investigating suspected sabotage at two more substations in Saxony’s Görlitz district, where explosive or incendiary devices were reportedly found near overhead power lines.— GeoInsider (@InsiderGeo) September 4, 2026
The sites are close to the Brandenburg border and the Lusatian mining… pic.twitter.com/CFuyQ5BsSA
Това се случва само 2 дни преди гледаните като много важен тест за управляващите християндемократи на германския канцлер Фридрих Мерц местни избори в провинция Саксония-Анхалт - това обаче е друга провинция, не Саксония. Причината - крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АДФ) водеше много убедително в социологическите проучвания до началото на тази седмица, някои от тях даваха преднина от 40% срещу 23%.
На 2 септември подобни устройства бяха открити, имаше и повредени електропроводи в подстанция в Бранденбург, на около 50 км разстояние. За там беше съобщено, че са обезвредени "устройства за самоделни ракети". Отделно имаше информация и за опит за саботаж в подстанция край Бергхайм, близо до Кьолн - ОЩЕ: Самоделни ракети с експлозиви нанесоха повреди по подстанция в Германия
"Билд" добавя, че мъж от Северен Рейн-Вестфалия е признал за деянията. Даниел В. (49-годишен) е подписал писмо от няколко страници с признания, с пълното си име. В писмото той твърди, че е отговорен за късите съединения на няколко места в Германия. Полицията е претърсила апартамента му в Гевелсберг, но той се е укрил. Електроцентралата "Боксберг" е задраскана в писмото-признание, като върху нея е написано "Йеншвалде".
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