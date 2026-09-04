Депутат на ДБ: Радев поставя нова заплаха пред България с начина, по който говори за Русия

Румен Радев поставя нова заплаха пред България с начина, по който говори за Русия. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV Павел Попов - депутат от „Демократична България“, зам.-председател на комисията по туризъм и член на комисията по образование. По думите на Попов Радев говори за колективния Запад, който води война срещу Русия, без да си дава сметка, че от гледна точка на Русия част от този колективен Запад е България. „Това само по себе си поставя нова заплаха пред България“, предупреди той.

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„Думите на премиера Румен Радев, че Европа не може да съществува, противопоставяйки се непрекъснато на Русия, сами по себе си не се потвърждават с фактите. Има дълги периоди в историята, в които Европа и Русия са били противопоставени. И въпреки това европейската история е продължила своя успешен ход“, посочи Попов.

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Той сподели, че Консултативният съвет за национална сигурност не е свикван от 18 месеца. Президентът Илияна Йотова счита, че това ще даде поле на партиите да напомпат своите изказвания преди предстоящите президентски избори и ще се превърне в една говорилня, от която няма да спечели никой. „Законът трябва да бъде уважаван така, както е написан. Президентът трябва да го свиква веднъж на всеки три месеца най-малко. Йотова бяга от задължение, което ѝ е вменено със закон“, посочи Попов. „В днешните си отговори на въпроси на депутати министър-председателят вписа конфликта между Русия и Украйна в един много опасен контекст. Той се опита да го представи като конфликт между Русия и Европа“, коментира той.

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„С това, което министър-председателят каза, той се опита да обясни очевидния акт на хибридна война при инцидента на летището в Лайпциг, като ответна мярка. Такава беше логиката на неговото изказване. Той ни разказа как европейските оръжия удрят зад фронтовата линия, дълбоко в територията на Русия. Следователно Русия има право на ответни действия“, сподели той.

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Според Попов това е изключително опасна рамка, която трябва да бъде предотвратена. „Трябва министър-председателят да се срещне с останалите участници в Консултативния съвет за национална сигурност и да бъде променен тонът, в който се говори за тази война“. „Председателят на НАТО Марк Рюте казва, че Русия не може да разедини НАТО чрез заплахи. Но това, което чуваме от българския министър-председател, е в противоречие с тези думи. Заплахите се усилват от реториката на Радев и Европа изглежда разединена, защото един от нейните лидери си позволява да оправдава руски действия“, подчерта той.

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Попов коментира и сагата „Баба Алино“. По думите му изказванията за широко отворените и затворените очи са метафори. „Информацията, с която съм разполагал аз, докато съм замествал кмета на Варна Благомир Коцев, изобщо не е подсказвала мащабите на този проблем“. „Сега, когато сме наясно, смятам, че се предприемат необходимите действия. Те са именно да бъде противодействано на всичко, което се е случило дотук“, посочи той.

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Той подчерта, че с Коцев не са успели да спрат схемата в зародиш, защото не са разполагали с информация за случващото се. „За мен е много очевидно, че поне едно от лицата, включени в корупционните действия, е бил предприемачът. Защо този човек е на свобода и продължава да развива дейност, за мен остава загадка“.