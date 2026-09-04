Църковен празник на 5 септември: Какво се прави утре, пази дома от всичко лошо цяла година

Утре, 5 септември, църквата почита паметта на свети пророк Захария, баща на Йоан Кръстител. Ето какво трябва и какво не трябва да се прави на този църковен празник.

Църковен празник на 5 септември - традиции, обичаи и забрани

Свети Захария е бил свещеник от клана Авия, служил в Йерусалимския храм. Съпругата му Елисавета също е била благочестива жена, потомка на Аарон. Те са били праведни пред Бога и спазвали всички Господни заповеди и наставления.

Важно е да се отбележи, че двойката останала бездетна до дълбока старост, тъй като Елизабет била безплодна. Това било голяма мъка за тях, но те останали верни на Бога.

Захария служил като свещеник в храма в Йерусалим. Един ден той бил избран да служи пред Господа, като влязъл в храма, за да принесе тамян. Тогава му се явил архангел Гавраил.

Захария се усъмнил в думите на ангела поради напредналата си възраст и тази на Елисавета. Затова бил наказан: да мълчи, докато се роди синът му.

Девет месеца по-късно Елисавета родила син, Йоан. По време на кръщението Захария, все още мълчалив, написал на табличка: „Йоан е името му.“ В този момент речта му се върнала и той започнал да говори, провъзгласявайки хваления на Господа.

Вярва се, че ако има мъгла сутринта, това вещае ясно време. Ако денят е слънчев, очаквайте топла есен. Ако има обилна роса по тревата, това означава дъждовна, но плодородна есен.

На този ден е обичайно да се почиства къщата. Смята се, че това предпазва от болести и пречиства дома от негативна енергия за цялата година. Полезно е също така да се отървете от стари, ненужни вещи – според суеверията това помага да се предпази домът от болести и проблеми в бъдеще.

Денят се счита и за благоприятен за сватби: съюз, сключен на този ден, обещава да бъде силен и дълготраен.

На този ден Църквата съветва да се избягват кавги, нецензурни думи – вярва се, че всичко лошо, казано за другите, се връща към самия човек. Клюките, клеветата, завистта и отмъщението са забранени, както и мързелът, отчаянието и отказът на тези, които молят за помощ.

Народните поличби допълват църковните забрани с няколко забрани. Избягвайте да давате празни обещания – ако не сте сигурни, че ще можете да ги спазите, най-добре е да мълчите, тъй като се смята, че това води до финансови загуби. Носенето на мръсни или скъсани дрехи също е забранено, тъй като се смята, че привличат болести и бедност.

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