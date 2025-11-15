САЩ са тествали термоядрена бомба и са доволни от резултатите (ВИДЕО)

През лятото на тази година Съединените щати успешно са тествали тактическа термоядрена гравитационна бомба B61-12 без ядрена бойна глава, става ясно от информация на уебсайта на Sandia National Laboratories към Министерството на енергетиката на САЩ. В изявлението се посочва, че тестовете са проведени на полигона "Тонопа" в Невада между 19 и 21 август. По време на изпитанията изтребители от пето поколение F-35 са пуснали бомбите, които са съдържали инертни (неядрени) товари.

Положителни резултати

От Sandia казват, че е проведена серия от "успешни летателни изпитания" на запасите в "Тонопа", с подкрепата и самолетите на военновъздушна база в Юта. Тестовете са дали положителни резултати, като инертни единици от ядрената гравитационна бомба B61-12 са били успешно пренесени и пуснати от F-35, което бележи "важен етап в оценката на ефективността на оръжието", заявиха от лабораторията.

Те добавиха, че в края на 2024 г. Националната администрация за ядрена сигурност (NNSA) е завършила многогодишна програма за удължаване на експлоатационния срок на бомбата B61-12 с най-малко 20 години.

„Тестовете през август бяха единствените полети с B61-12 от запасите на съвместни тестови съоръжения на самолет F-35, което затвърди надеждността на самолета, екипажите и оръжейната система по време на мисии“, отбелязаха от Sandia National Laboratories.

Какво се знае за термоядрената бомба?

B61-12 е модернизирана тактическа ядрена бомба с ниска мощност, оборудвана с прецизна система за насочване. Тя е проектирана да бъде съвместима с множество платформи, включително с изтребителя F-35A Lightning II.

Това лято различни медии съобщиха, че САЩ са разположили няколко термоядрени бойни глави B61-12 в Обединеното кралство за първи път от 2008 г. насам, като са ги поставили в ново укрепено съоръжение за съхранение в базата на Кралските военновъздушни сили в Лейкенхийт, Съфолк. Представители на отбраната както в САЩ, така и в Обединеното кралство отказаха да коментират.

🇺🇸 In August, the United States successfully tested the B61-12 thermonuclear bomb



This is the same model that media reports say was quietly deployed to the British base at Lakenheath earlier this year.



An unarmed B61-12 was dropped by F-35 fighter jets at the Tonopah test range… pic.twitter.com/1jZDPb65mD — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2025

Ядрените опити на САЩ

През октомври американският президент Доналд Тръмп заяви, че е наредил на Пентагона да започне ядрени опити в отговор на подобни програми, "провеждани от други страни". Той имаше предвид тестовете на руската ракета с ядрено задвижване "Буревестник" и на торпедото "Посейдон", за които от Кремъл казаха, че не са били ядрени изпитания.

По-рано днес, в нощта на 15 ноември, Тръмп заяви, че тестовете ще се проведат „много скоро“. На въпроса дали ще включват детонация на ядрена бойна глава, републиканецът не даде отговор. Междувременно CNN съобщи, че служители на администрацията на Тръмп, отговорни за енергетиката и ядрената сигурност, планират да се срещнат с представители на Белия дом в следващите дни, за да убедят президента да не продължава с ядрените тестове.

САЩ вече тестваха междуконтинентална балистична ракета Minuteman III. При опита оръжието е било без поставена бойна глава, но по принцип може да носи ядрена. Тестът е бил проведен на 5 ноември от Глобалното ударно командване на ВВС на САЩ. Изстрелването е станало от космическата база "Ванденберг" в Калифорния.

На заседание на Руския съвет за сигурност същия ден диктаторът Владимир Путин призова да се вземе под внимание изявлението на американския президент Доналд Тръмп относно плановете за провеждане на ядрени тестове. С това стопанинът на Кремъл даде и указания на министерства и служби за "евентуално започване на работа по подготовката за ядрени опити".

