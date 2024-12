Серийна убийца с псевдонима Куклата е арестувана в Колумбия (СНИМКИ и ВИДЕО)

23-годишната Карън Хулиета Охеда Родригес, издирвана за голям брой поръчкови убийства, включително убийството на бившия си приятел, е задържана в Колумбия.

Родригес, която е известна в криминалните среди като Куклата, започва престъпната си кариера на 18-годишна възраст, преди още да е завършила училище. За пет години благодарение на "таланта" си се издига в престъпния синдикат Los de la M. Бандата се е занимавала с изнудване, контрабанда и убийства.

По време на ареста й са били иззети огнестрелни оръжия, свързани с нейните престъпления.

