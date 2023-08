Щатски сенатор към Медведев: Ядрен удар в Украйна ще е атака срещу НАТО

Греъм отправи посланието, след като бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че Русия "ще трябва" да използва ядрени оръжия, ако украинските сили застрашат руска територия.

"На моите руски приятели, които говорят за използване на ядрени оръжия в Украйна: Трябва да разберете, че това би било атака срещу самата НАТО, като се има предвид близостта на Украйна до територията на НАТО", написа Греъм в Twitter.

To my Russian friends who talk about using nuclear weapons in Ukraine: You need to understand that would be an attack on NATO itself, given Ukraine’s proximity to NATO territory.



Time to sober up, realize that your barbaric invasion of Ukraine is not working, withdraw and save…