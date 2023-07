След проливни дъждове в САЩ: Столицата на Върмонт е под вода (ВИДЕА)

Видео с дрон засне мащаба на наводненията - улици, превърнали се в реки и блокове и къщи под вода. Спасителните екипи се придвижват с гумени лодки.

Drone video captured the extent of flooding in Vermont, with streets turned to rivers across city blocks in the capital, Montpelier https://t.co/c8I0XleMFa pic.twitter.com/aAk39hNAQp