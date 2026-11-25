76 души са били държани като заложници в продължение на часове в супермаркет в град Картахена в Колумбия. Всички те са освободени при мащабна операция на силите за сигурност, а един от тримата похитители е бил убит, съобщи Франс прес, позовавайки се на полицейски източник. Броят на заложниците е значително по-голям от първоначално обявените от властите около 30 души. Част от тях са били освободени още по време на продължителната полицейска операция, а останалите са били изведени от сградата при щурма в ранните часове на сряда. Някои от заложниците са прекарали близо 17 часа в плен.

#OrdenPúblico | En un nuevo video publicado por el Ministerio de Defensa quedó registrado el rescate de los rehenes en el Éxito de La Castellana sobre la 1:30 a.m. en Cartagena. Se ve la salida de los secuestrados, el ingreso del ministro Jorge Mora y a los captores reducidos en el suelo. Vía: @yankchristopher https://t.co/I2BKn4BhJu