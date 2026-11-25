76 души са били държани като заложници в продължение на часове в супермаркет в град Картахена в Колумбия. Всички те са освободени при мащабна операция на силите за сигурност, а един от тримата похитители е бил убит, съобщи Франс прес, позовавайки се на полицейски източник. Броят на заложниците е значително по-голям от първоначално обявените от властите около 30 души. Част от тях са били освободени още по време на продължителната полицейска операция, а останалите са били изведени от сградата при щурма в ранните часове на сряда. Някои от заложниците са прекарали близо 17 часа в плен.
#OrdenPúblico | En un nuevo video publicado por el Ministerio de Defensa quedó registrado el rescate de los rehenes en el Éxito de La Castellana sobre la 1:30 a.m. en Cartagena. Se ve la salida de los secuestrados, el ingreso del ministro Jorge Mora y a los captores reducidos en el suelo. Vía: @yankchristopher https://t.co/I2BKn4BhJu— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 25, 2026
До драматичната ситуация се е стигнало след неуспешен опит за обир на брониран автомобил, превозващ пари. Нападателите избягали в супермаркета, където се намирали служители и клиенти, и ги взели за заложници, докато полицията ги обкръжавала.
В продължение на часове районът около търговския обект в квартал „Ла Кастеляна“ бил отцепен. На близките сгради били разположени снайперисти, а силите за сигурност прекъснали електрозахранването в района. В операцията участвали полиция, военни и специални части. Властите временно ограничили и полетите към летището в Картахена заради ситуацията.
🚨🇨🇴 LO ÚLTIMO | CARTAGENA está siendo atacada por hombres armados que secuestraron un éxito completo. Lo que piden: 7.000.0000 mil millones de pesos, 2 camionetas polarizadas y vía libre en transcaribe con dirección a Barranquilla. https://t.co/PATTVuqVeo— Reacción Nacional (@RNacional_News) November 24, 2026
При щурма на супермаркета един от похитителите бил убит. Според президента на Колумбия Абелардо де ла Есприеля нападателите са отказали възможността да се предадат и да освободят заложниците. След това силите за сигурност предприели решителни действия. Освободените са били в безопасност и е трябвало да се съберат със семействата си, преди да преминат медицински прегледи. Сред пленените е имало както служители на магазина, така и клиенти.
Картахена е един от най-посещаваните туристически градове в Колумбия, разположен на карибското крайбрежие. Той е известен с колониалния си исторически център, плажовете и круизните посещения.