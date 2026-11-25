Държавният департамент на САЩ одобри потенциална чуждестранна военна продажба на стойност около 622 млн. долара (621,9 млн. долара) за поддръжка и обслужване на изтребителите F-16 на Украйна. Пакетът съдържа поддръжка и свързаното с нея оборудване, включително пиротехнически устройства за катапултни/силови системи (CAD/PAD), лабораторно оборудване и транспортна поддръжка, без нови изтребители.

❗The U.S. State Department approved the sale of a technical maintenance and spare parts package for F-16 to Ukraine for $622 million. Payment will be covered by funds from Belgium, Denmark, the Netherlands, and Norway. #Ukraine https://t.co/dsg8iDzvt7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2026

Главните изпълнители ще бъдат избрани чрез конкурентни процедури на правителството на САЩ, като не се предвижда изпращане на допълнителни американски правителствени служители или представители на изпълнители в Украйна.

Това е пореден пакет за поддръжка на украинските F-16 след одобрените продажби за 266,4 млн. долара през декември 2024 г. и за 310,5 млн. долара през май 2025 г