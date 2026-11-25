Американската армия изпълни плана си да взриви около 9 700 паунда (413 кг) разграден оловен азид в завода за боеприпаси на армията на САЩ в Айова, в Мидълтаун. Оловният азид се използва при направата на детонатори. А решението да бъде взривено цяло помещение идва, защото иначе запасите от оловен азид можело да се взривят сами. Американският президент Доналд Тръмп вече похвали изпълнението на операцията - ОЩЕ: За намеса в изборите: Доналд Тръмп съди вестник и социологическа агенция от Айова

NEW: The U.S. Army has carried out a controlled detonation at an ammunition plant in Iowa to prevent an uncontrolled explosion. https://t.co/u1k715srLb — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Trump: Early reports from Iowa are that the Army’s mitigation efforts have far exceeded expectations. https://t.co/vjwdqfOWUy — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Губернаторът на Айова Ким Рейнолдс обяви извънредно положение с етикет "бедствие" в три окръга, тъй като армията предупреждава за разпространение на оловен прах на разстояние до 160 км (160 км). Мидълтаун се намира на само 5 мили (около 8 километра) от завода и затова трябваше да бъде евакуиран - т.е. 360 души, толкова е голямо градчето. А армията обяви, че мерките за смекчаване на последиците включват двуетажни пясъчни бариери, "водни стени", гел блокове и пяна, за да се ограничи разпръскването.

Рутинна проверка на 11 март установи, че стоящият от десетилетия в завода оловен азид е частично кристализирал, което го прави все по-чувствителен към триене, удар и ниски температури, съобщи армията на САЩ. Става въпрос за запаси от 68 варела, уточни NBC News. Оловото е мощен невротоксин и децата са най-застрашени от излагане.

Случаят повдига въпроси за това как Пентагонът се грижи за стареещите боеприпаси.

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