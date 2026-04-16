След Тръмп и цитатите от "Професия блондинка": Американски министър изнесе проповед с фалшиви текстове от Библията (ВИДЕО)

Министърът на отбраната при Доналд Тръмп Пийт Хегсет предизвика шум след като изнесе проповед в Пентагона, включваща реплики, адаптирани от филма „Криминале“, като ги представи като молитва в библейски стил, пише The Economic Times. Според съобщенията, Хегсет се е обръщал към събрание за поклонение в правителствения комплекс, когато е споделил молитва, за която твърди, че е дошла от военен източник.

Моментът първоначално е съобщен от Word&Way. Той описва, че молитвата му е била предоставена от „водещия планиращ мисията“, участвал в спасителна операция за двама военнослужещи на ВВС, свалени над Иран. След това е поканил присъстващите да се присъединят към него в рецитирането ѝ.

От къде е взет текста?

Наблюдателите веднага посочиха, че голяма част от текста е много подобна на измислен библейски пасаж, изобразен в „Криминале“, написан от Куентин Тарантино и Роджър Авари. Във филма героят, изобразен от Самюъл Л. Джаксън, рецитира стилизирана версия на това, което той нарича книгата на Езекиил 25:17, преди да извърши насилствени действия. По-голямата част от този монолог обаче не е взета от Библията.

Тръмп и филма "Професия блондинка"

Припомняме, че през 2017 г. американският президент произнесе реч, в която сякаш заимства реплики от главната героиня на филма "Професия блондинка", написа британското издание "Гардиън" тогава.