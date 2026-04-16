Камала Харис се готви за следващите избори? Удари Тръмп с цените на горивата, а той даде лоша прогноза (ВИДЕО)

Камала Харис – бившият вицепрезидент на САЩ при Джо Байдън, която загуби изборите за държавен глава на САЩ от Доналд Тръмп през 2024 г., поде атака срещу републиканеца от бензиностанция в Шарлът, Северна Каролина. Тя заяви, че след началото на войната в Иран, която е била „избор“ на Тръмп, вече струва с 15 долара по-скъпо човек да си напълни резервоара с бензин. В същото време цената на дизела е нараснала с 80%, твърди представителката на Демократическата партия.

„Имаме президент, който обръща по-голямо внимание на това, което смята, че е най-добрият политическки и личен интерес за него, а не на това, което е най-добро за работещите хора в Америка“, каза Камала Харис за покачването на цените на горивата, което се усеща по целия свят, вкключително у нас.

🇺🇸 Kamala Harris criticized Donald Trump over high gas prices



Former US Vice President Kamala Harris appears to be preparing for the next presidential election.

Тръмп намекна, че цените на бензина може да не спаднат до междинните избори

В неделя Тръмп намекна, че повишените цени на бензина в САЩ може да не спаднат преди междинните избори през ноември – прогноза, която продължи неговата противоречива реторика и подчерта потенциалните политически трудности, пред които републиканците ще се изправят на вота през есента.

Отдавна той омаловажава рязкото покачване на цените на бензина, предизвикано от войната в Иран - представя го като „краткосрочно повишение“, което ще отшуми в рамките на няколко седмици. Само че преди дни той каза пред Fox News, че макар да се надява цените на да спаднат преди междинните избори, те „трябва да са приблизително същите“ през ноември, а може би и "малко по-високи".

Анализатори и стратези от демократите и републиканците заявиха в неделя, че последните коментари на Тръмп представляват предизвикателство за републиканците, които се опитват да защитят мнозинството си в Камарата на представителите и Сената - горната и долната камара на Конгреса. Дъглас Хей, който е републикански стратег, например заяви, че реториката на президента носи още главоболия на партията му и я затруднява да обвини администрацията на Джо Байдън за инфлацията, пише The New York Times.

