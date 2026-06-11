Топ 5 футболисти в света, които няма да играят на Световното

Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико наближава с неумолими темпове. То ще е първото в историята с цели 48 участника и три държави домакини. Очертава се невероятен Мондиал, който гарантира драма, зрелище и емоция. Ще видим последния танц на някои световни суперзвезди, но и някои мегаталанти ще имат възможността да изгреят на най-голямата футболна сцена. И все пак има огромни футболни фигури, които не намериха своето място на Световното. Ето кои са петимата най-добри играчи, които ще порпуснат Мондиал 2026.

Първо ще спомена няколко имена, които не попаднаха в класацията, но бяха много близо до нея. Това са Ян Облак, Виктор Осимен, Коул Палмър, Фил Фоудън, Трент Алекзандър-Арнолд, Сандро Тонали и още много други.

Номер 5 - Антоан Гризман

Вече на 35 години, Антоан Гризман изигра последния си сезон за Атлетико Мадрид и от следващата кампания ще е част от Орландо Сити, който се подвизава в МЛС. Но ако знаем едно нещо за модерния футбол, то е, че годините нямат значение. Французинът записа цели 56 мача през сезона, като вкара 14 гола и даде 8 асистенции. За неговите стандарти това може да изглежда малко, но не трябва да забравяме, че с времето ролята на Гризман се промени и той започна да играе по-близо до центъра на терена.

Отделно от безспорните му футболни качества, Антоан Гризман беше символът на националния отбор на Франция повече от 10 години и е безспорният лидер на "петлите". Дори и Дидие Дешан да не го беше използвал като титуляр, Гризман щеше да е незаменима част от съблекалнята и голям коз, който може да решава мачове от скамейката.

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Номер 4 - Доминик Собослай

В салбия втори сезон на Арне Слот начело на Ливърпул, Доминик Собослай се доказа като най-добрият футболист на "червените". Със спада на формата на Мохамед Салах и големите контузии както в преден план, така и в защита, на унгареца му се наложи не просто да играе на няколко различни позиции, а направо да носи отбора на гърба си. След като записа мачове не само в линията на полузащитата, а и на позицията на десния бек, равносметката на Собослай е 53 срещи във всички турнири, 13 гола и 12 асистенции.

Трябва да се отбележи, че някои от попаденията му бяха решаващи за крайния изход от мача. Той вече е капитан на Унгария, но "маджарите" не се класираха на Мондиал 2026, след като завършиха трети в квалификационната си група зад Португалия и героичната Ирландия.

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Номер 3 - Джанлуиджи Донарума

През последните години често говорим за Джанлуиджи Донарума като за един от най-добрите вратари в света. А доста почитатели на футбола го слагат еднолично на първото място. И има защо - само през последните две години той спечели цели шест трофея с ПСЖ и Манчестър Сити. С парижани взе Лига 1, Купата и Суперкупата на страната, както и Шампионската лига през миналия сезон. А през настоящата кампания спечели Купата на лигата и ФА Къп с "гражданите". За манчестърци Донарума изигра първия си сезон, като записа 43 мача, в които запази 18 "сухи мрежи".

Неговата Италия не успя да се класира на трето поредно световно първенство, като той е един от малкото постоянни футболисти на "адзурите". "Скуадрата" завърши на второ място след Норвегия в квалификационната си група. Това я прати на бараж, където победи Северна Ирландия на 1/2-финала, но загуби финала на дузпи от Босна и Херцеговина.

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Номер 2 - Роберт Левандовски

Още едно "старо куче", което можеше да изиграе последния си танц на Световното първенство. Вече на 37 години, Роберт Левандовски обяви, че няма да остане в Барселона. Много голяма част от футболната общност по света е убедена, че той може да изиграе още една година на най-високо ниво. В италианската Серия А, например. Но дори да избере да се присъедини към отбор от САЩ или Саудситска Арабия, класата на Левандовски остава неуспорима. През настоящия сезон той не вкара толкова, колкото сме свикнали - 19 гола в 46 мача във всички турнири за Барселона. Но нека си припомним статистиката от сезон 2024/25 - 42 гола в 52 мача.

Полша също отпадна на бараж. "Орлите" завършиха втори зад Нидерландия в своята квалификационна група, като Левандовски вкара 4 гола и даде 3 асистенции в седемте мача, в които игра. А единствната загуба на Полша дойде в отсъствието на нападателя. В бражаите "бяло-червените" победиха Албания на 1/2-финала, но на финала загубиха от Швеция. Швеция, която завърши последна в групата си, но беше на бараж заради представянето си в Лигата на нациите.

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Номер 1 - Хвича Кварацхелия

Невъзпятият герой на ПСЖ и невидим конкурент за Златната топка Хвича Кварацхелия е най-дорбият играч, който няма да вземе участие на Мондиал 2026. Когато през миналия сезон грузинецът премина в отбора от френската столица, феновете бяха скептично настроени. Звездната обстановка в тима на "парижани" можеше да се окаже прекалено тежка за него. Но тези прогнози не се сбъднаха. Кварацхелия бързо намери мястото си в ПСЖ, като беше с основна заслуга за спечелването на Шампионската лига. Той вкара и един от головете на финала. Тази година не е по-различно, тъй като крилото вкара или асистира в почти всички мачове на ПСЖ от елиминационата фаза в "турнира на богатите". От ревашна с Монако на плейофния кръг до втория 1/2-финал с Байерн Мюнхен - без изключение. А на финала спечели дузпата, с която ПСЖ изравни резултата. След това беше обявен за играч на турнира.

Неговата родна Грузия остана трета в квалификационната си група след Испания и Турция. Кварацхелия и компания бяха в една група с България, като последния си мач загубиха именно от "лъвовете".

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