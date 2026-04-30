Левски влиза в битка с Панатинайкос и Локомотив Москва за хърватски защитник

30 април 2026, 12:46 часа 614 прочитания 0 коментара

Левски влиза в битка с Панатинайкос и Локомотив Москва за правата на хърватски защитник. Става въпрос за централния бранител на гръцкия ОФИ Крит – Крешимир Кризманич. Това съобщи италианския спортен журналист Руди Галети в своя профил в социалните мрежи. Според информациите трите клуба имат много сериозен интерес към хърватина и се очаква още в първите дни на летния трансферен прозорец да изпратят официални оферти за закупуването му. Руският Краснодар също следи изкъсо бранителя.

Крешимир Кризманич е собственост на ОФИ Крит 

Крешимир Кризманич е роден на 03.07.2000 година в Загреб. Той стартира кариерата си в школата на Драговоляч, но през лятото на 2012-та преминава в Академията на Горица. Той успява да пробие до първия отбор, за който записва 175 мача, в които бележи три гола и прави 5 асистенции. През лятото на 2025-та договорът му с клуба изтича и Кризманич подсилва ОФИ Крит като свободен агент. До момента през кампанията хърватинът има 32 двубоя за гръцкия отбор, в които се е отчел с една асистенция. Той бе част от тима, който преди дни триумфира с Купата на страната.

Цената на защитника е около 1 милион евро 

Крешимир Кризманич има договор с ОФИ Крит до лятото на 2028 година като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е около 1 милион евро. В модерния футбол централни защитници като него са на почит, тъй като той играе с ляв крак, а това е рядкост. В Левски гласят хърватина за заместник на Кристиан Макун, който почти сигурно ще бъде продаден по време на летния трансферен прозорец.

Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Краснодар Локомотив Москва ОФИ Крит Панатинайкос
