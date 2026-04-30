Левски влиза в битка с Панатинайкос и Локомотив Москва за хърватски защитник

Левски влиза в битка с Панатинайкос и Локомотив Москва за правата на хърватски защитник. Става въпрос за централния бранител на гръцкия ОФИ Крит – Крешимир Кризманич. Това съобщи италианския спортен журналист Руди Галети в своя профил в социалните мрежи. Според информациите трите клуба имат много сериозен интерес към хърватина и се очаква още в първите дни на летния трансферен прозорец да изпратят официални оферти за закупуването му. Руският Краснодар също следи изкъсо бранителя.

Крешимир Кризманич е собственост на ОФИ Крит

Крешимир Кризманич е роден на 03.07.2000 година в Загреб. Той стартира кариерата си в школата на Драговоляч, но през лятото на 2012-та преминава в Академията на Горица. Той успява да пробие до първия отбор, за който записва 175 мача, в които бележи три гола и прави 5 асистенции. През лятото на 2025-та договорът му с клуба изтича и Кризманич подсилва ОФИ Крит като свободен агент. До момента през кампанията хърватинът има 32 двубоя за гръцкия отбор, в които се е отчел с една асистенция. Той бе част от тима, който преди дни триумфира с Купата на страната.

🚨🔥 EXCL | Panathinaikos, Levski Sofia, Lokomotiv Moscow and Krasnodar are all showing strong interest in Krešimir Krizmanić.



The OFI Crete centre-back, fresh Greek Cup winner, is under contract until June 2028.



One to watch ahead of the summer transfer session. 👀 pic.twitter.com/XWDyLrSHru — Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 30, 2026

Цената на защитника е около 1 милион евро

Крешимир Кризманич има договор с ОФИ Крит до лятото на 2028 година като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е около 1 милион евро. В модерния футбол централни защитници като него са на почит, тъй като той играе с ляв крак, а това е рядкост. В Левски гласят хърватина за заместник на Кристиан Макун, който почти сигурно ще бъде продаден по време на летния трансферен прозорец.

ОЩЕ: Кокала: Левски бе клуб на доизживяване, но с идването на Сираков всичко си дойде на мястото!