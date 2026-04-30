Новата ера на Олд Трафорд: Млада звезда подписа исторически договор с Юнайтед

Манчестър Юнайтед официално сложи край на спекулациите около бъдещето на една от най-големите си млади звезди, обявявайки новия дългосрочен договор на Коби Мейно. Халфът подписа контракт, който ще го задържи на "Олд Трафорд" поне до юни 2031 година. Макар финансовите параметри да не бяха оповестени официално, според източници заплатата на 21-годишния национал ще скочи драстично, надхвърляйки границата от 150 хиляди паунда седмично.

Коби Мейно подписа 5-годишен договор с Манчестър Юнайтед

За Мейно този договор е естествено продължение на една забележителна история, започнала, когато той е едва шестгодишен. Прекарал целия си съзнателен живот в школата на "червените дяволи", халфът вече натрупа 98 официални срещи за 20-кратните шампиони. В досегашната му кариера най-яркият момент остава финалът за ФА Къп през 2024 година, когато негово попадение донесе триумфа срещу градския съперник Манчестър Сити.

"Манчестър Юнайтед винаги е бил моят дом. Това е специален клуб, който означава много за мен и семейството ми. Израснах, виждайки влиянието, което има нашият клуб върху града, наслаждавам се на тази отговорност и носенето на фланелката. Всички можем да усетим как инерцията се натрупва. Решен съм да играя своята роля и да помогне на Манчестър Юнайтед редовно да се бори за големите трофеи в следващите години", сподели емоционално футболистът пред клубния сайт.

Настоящият сезон се оказа истинско изпитание за характера на полузащитника. В началото на кампанията, под ръководството на Рубен Аморим, Мейно не получаваше много игрово време, което породи сериозни слухове за евентуалната му продажба. Всичко обаче се промени коренно с назначаването на Майкъл Карик начело на тима.

Легендарният бивш халф на "дяволите" веднага разпозна потенциала на своя наследник и промени тактическата постройка на отбора. В новата схема Мейно получи централна роля, превръщайки се в ключов партньор на опитния Каземиро в средата на терена. Този тандем внесе необходимия баланс между младежка енергия и тактическа зрялост, което стабилизира представянето на Юнайтед в първенството. През последните месеци Коби демонстрира изключителна увереност, което го превърна в незаменима част от инерцията, която клубът набира в борбата за челните места.