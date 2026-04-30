Ливърпул и Юнайтед се наредиха на опашката за трансферна цел на Реал Мадрид и Барселона

30 април 2026, 14:47 часа 574 прочитания 0 коментара
Английските футболни клубове Ливърпул и Манчестър Юнайтед се включват в надпреварата за трансфер на централния защитник на Спортинг Лисабон Гонсало Инасио, съобщава TEAMtalk. Основни съперници на двата отбора са испанските Реал Мадрид и Барселона.

Гонсало Инасио е оценен на около 40 милиона евро

Инасио, продукт на школата на Спортинг Лисабон, дебютира за португалците през октомври 2000 и записа 255 мача за представителния отбор. Той вкара 23 гола и записа 15 асистенции за този период.

Инасио е сред лидерите на Спортинг и имаше принос за спечелването на седем трофея в Португалия за последните шест години, включително три титли. Той записа 11 мача в Шампионската лига през настоящия сезон, преди столичани да бъдат елиминирани от Арсенал на четвъртфиналите.

Инасио, който играе с ляв крак, е оценяван на над 40 милиона евро.

Бойко Димитров Отговорен редактор
Барселона Реал Мадрид Ливърпул Манчестър Юнайтед Спортинг Лисабон Гонсало Инасио
