Kaufland България с резултат над средния за Европа по равнопоставено заплащане

Ритейлърът отчита едва 0.5% разлика в заплащането между мъже и жени

Kaufland е единствената компания в България със Equal Pay Champion сертификат за прозрачни и справедливи системи на възнаграждение. Данните от международния одит показват, че Kaufland България поддържа минимална разлика в заплащането на половете от едва 0.5%, при средно 11.1% за Европа. Компанията вече е предвидила конкретни мерки и бюджет, с които да елиминира напълно и тази разлика. Това сподели Анна Панчева, директор „Човешки ресурси“ в компанията, при участието си във форума NEXT LEVEL HR, организиран от списание „Мениджър“.

„Равното заплащане не е еднократно усилие, а последователен процес, който изисква прозрачност, ясни правила и постоянен анализ. За нас това е не просто цел, а стандарт, който следваме ежедневно. Като един от най-големите частни работодатели в страната за нас е отговорност създаването на справедлива и прозрачна работна среда, която да бъде наложена като еталон на целия трудов пазар в страната“, коментира Анна Панчева по време на форума.

Kaufland България се откроява и с високо ниво на представителство на жените в управлението. Над половината от ръководните позиции в компанията се заемат от дами, при средно 45% за останалите сертифицирани компании. Жените представляват и 72% от всички служители в Kaufland. Любопитен факт е, и че 61% от повишенията в компанията са на жени, което показва активната политика за равни възможности и кариерно развитие, които предоставя ритейлърът.

В рамките на дискусията по време на NEXT LEVEL HR Анна Панчева акцентира и върху предстоящото въвеждане на европейската директива за равно заплащане, която влиза в сила през юни, но все още няма яснота за нейното транспониране в българското законодателство.

„Темата за прозрачността в заплащането става все по-актуална, но в същото време има липса на яснота как ще бъде приложена на национално ниво. Бизнесът има нужда от предвидимост и конкретика. Вярвам, че новите изисквания могат да бъдат възможност не само за съответствие, но и за оптимизация и развитие на HR функциите“, посочи тя.