Единствен от България: Футоблист на ЦСКА сред 100-те най-добри млади вратари в света

Стражът на ЦСКА Фьодор Лапоухов постигна престижен успех, превръщайки се в единствения представител на българското първенство, който попада в полезрението на базираната в Швейцария футболна обсерватория CIES. В последния задълбочен анализ на организацията, посветен на най-обещаващите млади таланти, националът на Беларус бе класиран сред 100-те най-добри вратари до 23-годишна възраст в света. Той заема 44-то място в подреждането, като дели позицията си с норвежкия футболист Ейнар Фаускандер.

Фьодор Лапоухов е сред най-добрите вратари до 23-годишна възраст в света

Присъствието на Лапоухов в класацията е подкрепено от впечатляваща статистика, според която той се нарежда на девето място сред своите колеги по натрупани игрови минути. Със своите 3 780 минути на терена, стражът на "червените" отстъпва само на четирима представители на елитни европейски шампионати, сред които абсолютният номер едно Майк Пендърс от Страсбург, Ян Кутни от чешкия Сигма, Славомир Абрамович от полския Ягелония и Овусу-Одуро от нидерландския АЗ Алкмаар. По отношение на натрупания опит Лапоухов заема 11-а позиция, като основната причина да не е по-напред в този показател е липсата на изяви с екипа на столичния гранд в европейските клубни турнири.

Паралелно с международното признание, вратарят демонстрира категорична лоялност към сегашния си клуб на фона на засиления интерес от чужбина. Въпреки постоянните спекулации в медиите в родината му, свързващи го с трансфер в Спартак Москва, Лапоухов обяви, че се чувства отлично в ЦСКА и няма намерение да търси реализация в Русия, Германия или Англия. Ситуацията му е показателна и за доверието, което получава на "Армията", тъй като у нас малко негови връстници на този пост се радват на подобен статут. Докато Галин Григоров пази редовно за Добрич, други млади таланти като Иван Андонов в Славия остават в ролята на резерви, което допълнително подчертава лидерската роля на Лапоухов в състава на "червените".

