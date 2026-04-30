287 номинирани за Нобеловата награда за мир: Тръмп се завръща в битката

287 са номинираните за Нобеловата награда за мир за 2026 г., обяви днес секретарят на Норвежкия Нобелов комитет Кристиан Берг Харпвикен. Президентът на САЩ Доналд Тръмп вероятно е сред номинациите, предаде Ройтерс.

От номинираните тази година 208 са физически лица и 79 са организации.

"Тъй като съм нов на поста, едно от нещата, които донякъде ме изненадаха, е колко голямо обновяване има от година на година в списъка", каза Харпвикен в интервю.

Още: Конфуз с екипажа на "Артемида" при Тръмп: Той не говори с тях, но подигра човек от НАСА за ушите му (ВИДЕО)

Лидерите на Камбоджа, Израел и Пакистан казаха, че ще номинират Тръмп за тазгодишната награда. По принцип номинациите остават тайна в продължение на 50 години.

Тазгодишният носител на Нобелова награда за мир ще бъде обявен на 9 октомври, а церемонията ще се проведе на 10 декември. Миналогодишният лауреат беше венецуелката Мария Корина Мачадо.

"Не можеш да спечелиш": Генералите на Тръмп виждат това, той не иска да признае