Конфуз с екипажа на "Артемида" при Тръмп: Той не говори с тях, но подигра човек от НАСА за ушите му (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отново създаде неловка ситуация в Белия дом.

По време на пресконференция в Овалния кабинет с екипажа на "Артемида 2" репортер попита президента дали обмисля да премести централата на НАСА от Вашингтон, окръг Колумбия, когато договорът за наем изтече през август 2028 г.

Тръмп избра присъстващият администратор на НАСА Джаред Айзъкман да отговори на въпроса, но начинът, по който го направи, беше неловък и подигравателен.

Още: НАСА може да отложи кацането на Луната до 2031 г.: Каква е причината?

"Е, най-добрият човек, който може да ви каже това, е човекът, който стои точно тук", каза Тръмп, сочейки към Айзъкман. "Чу ли този въпрос с тези твои красиви уши?", попита той, правейки препратки към олемите уши на служителя. Камерите веднага се обърнаха към мъжа и дадоха близък план на лицето му.

"Той има страхотен слух. Знаете ли, той има супер слух", добави Тръмп.

Айзъкман тактично изтърпя странното поведение на Тръмп.

Тръмп покани астронавтите, но не говори с тях

Още: НАСА подготвя огнен експеримент на Луната

Астронавтите на НАСА от мисията "Артемида 2" на Луната се срещнаха с Тръмп, но не влязоха под светлините на прожекторите.

Тръмп покани четиримата от екипажа на мисията, както и администратора Айзъкман в Овалния кабинет за пресконференция, излъчвана на живо.

Президентът приветства астронавтите, сътворили история, и ги похвали похвали.

"Нужни са хора като тези, за да направим страната си велика", каза Тръмп за Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох от НАСА, както и Джереми Хансен от Канадската космическа агенция. "Много се гордеем с тези хора. Те имат невероятна смелост", допълни той.

След това президентът размишляваше върху възможността самият той да отиде в космоса.

"Между другото, за да идеш там, трябва да си много умен. Трябва да правиш много неща физически добре. Така че нямаше да имам проблем да успея – физически съм много, много добър", каза Тръмп.

Той не зададе никакви въпроси на екипажа на "Артемида 2" за преживяването им, нито пък събралите се репортери. Всъщност, астронавтите не казаха нито дума по време на 22-минутното събитие, а вместо това стояха неподвижно зад гърба на президента.