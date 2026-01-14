Световният миротворец: За година при Тръмп САЩ са нанесли почти толкова въздушни удари, колкото през целия мандат на Байдън

За една година при президента Доналд Тръмп САЩ са нанесли почти толкова въздушни удари колкото през целия мандат на неговия предшественик на поста Джо Байдън. Това сочат данни на неправителствената организация ACLED (Armed Conflict Location & Event Data, в превод Данни за местоположението и събитията при военните конфликти), която цитира Франс прес.

Базираната в Съединените щати независима организация е регистрирала 672 удара, нанесени от американските въоръжени сили след встъпването на републиканеца Тръмп в длъжност на 20 януари миналата година. Последните са били отчетени при операцията по задържането на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари.

За сравнение, при предишния президент - демократа Джо Байдън, САЩ са нанесли за четири години 694 въздушни удара, отбелязва ACLED.

При това Тръмп вече изпреварва Байдън по удари, нанесени от Съединените щати едностранно: съответно 587 срещу 494.

Огромната част от тези операции при Тръмп - над 70%, са били насочени срещу хусите в Йемен. Близо една пета са взели на прицел ислямистки групировки в Сомалия.

Съединените щати също така са нанесли въздушни удари в Нигерия, Сирия, Ирак и Иран, а от септември водят кампания срещу плавателни съдове, идентифицирани като принадлежащи на наркотрафиканти, в Карибско море и Тихия океан. Тези действия са причинили смъртта на общо повече от 1000 души, включително цивилни, според данните на ACLED.

