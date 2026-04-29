Свободно падане: Тръмп с рекордно нисък рейтинг в САЩ

Рейтингът на одобрение на президента на САЩ Доналд Тръмп спадна до най-ниското ниво по време на настоящия му мандат, тъй като американците са все по-недоволни от начина, по който той се справя с разходите за живот и войната с Иран, показват резултатите от ново проучване на "Ройтерс". Четиридневното проучване, проведено в понеделник, показа, че 34% от американците одобряват представянето на Тръмп в Белия дом, в сравнение с 36% в предишно проучване на Ройтерс/Ipsos, проведено от 15 до 20 април. Още: Тръмп: Иран ни информира, че е в колапс

По-голямата част от отговорите бяха събрани преди стрелбата в събота вечер на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, където Тръмп трябваше да говори. Предстои да се види дали инцидентът, при който въоръжен мъж беше спрян, преди да може да влезе в залата, където Тръмп вечеряше, може да повлияе на възгледите на хората за американския лидер. Федералните прокурори обвиниха обвиняемия стрелец в опит за убийство на президента.

Вярват или не на Тръмп?

Популярността му е намаляла от встъпването му в длъжност през януари 2025 г., когато 47% от американците са му дали положителен палец нагоре.

Само 22% от анкетираните одобриха представянето на Тръмп по отношение на разходите за живот, в сравнение с 25% в предишното проучване на Ройтерс/Ипсос.

Цените на бензина в САЩ скочиха с повече от 40% до 4,18 долара за галон, откакто САЩ и Израел започнаха изненадващи атаки срещу Иран на 28 февруари, предизвиквайки отговор, който спря една пета от световната търговия с петрол.

Покачването на цените е тежко бреме за американските домакинства и подхранва опасенията сред републиканците на Тръмп, че биха могли да загубят контрол над Конгреса на САЩ на междинните избори през ноември.

Докато голямо мнозинство от републиканците - 78% - все още казват, че подкрепят Тръмп, 41% от партията казват, че не одобряват начина, по който той се справя с разходите за живот, установи проучването.

Независимите регистрирани избиратели, група, която може да бъде решаваща в междинните избори, фаворизираха демократите с 14 пункта, 34% срещу 20%, когато бяха попитани кой ще получи гласа им на изборите за Конгрес. Един на всеки четирима каза, че все още не е решил.

Тръмп спечели президентските избори през 2024 г. с обещания да намали цените, след като няколко години висока инфлация изнервиха предшественика му, демократа Джо Байдън. Сега рейтингът на одобрение на Тръмп за икономиката му - от 27% - е по-нисък и от най-слабия икономически рейтинг на Байдън.

Въпреки че конфликтът на САЩ с Иран се охлади, откакто двете страни се споразумяха за прекратяване на огъня по-рано този месец, заплахите на Иран пречат на повечето петролни доставки да напуснат Персийския залив, което подхранва по-нататъшното покачване на цените на енергията в САЩ и в световен мащаб, тъй като петролните резерви намаляват.

Само 34% от американците одобряват конфликта на САЩ с Иран, в сравнение с 36% в средата на април и 38% в средата на март, установи анкета на Ройтерс/Ипсос.

По време на първата администрация на Тръмп, популярността му се колебаеше около 40% за дълги периоди. Последните данни остават малко над най-ниската точка от първия му мандат, която беше 33%.

Още: Тръмп мисли за два варианта с Иран.