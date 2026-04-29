Ново обвинение срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

29 април 2026, 6:07 часа 558 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Ново обвинение бе повдигнато срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми, който е в лоши отношения с американския президент Доналд Тръмп, съобщиха американските медии. Федерален съдия анулира през ноември две обвинения срещу Коми и срещу главната прокурорка на щата Ню Йорк Летиша Джеймс, като обоснова решението си с незаконната номинация на прокурорка от Доналд Тръмп.

Коми бе обвинен в миналото, че е лъжесвидетелствал, когато е отговарял на въпрос на сенатор дали е разрешил на свой заместник да бъде цитиран при условие за анонимност от медиите във връзка с чувствителни разследвания на ФБР.

Този пътобвинението срещу него е свързано с публикацията на снимка в социалната мрежа Instagram през май 2025 г., в която американските власти смятат, че са видели заплаха срещу президента Тръмп.

Джеймс Коми бе уволнен от Тръмп през 2017 г., докато разследваше твърденията за чуждестранни намеси.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп ФБР обвинение Джеймс Коми
