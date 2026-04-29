"Майка ми беше влюбена в Чарлз": Тръмп изненада краля с неочаквано признание (ВИДЕО)

29 април 2026, 7:03 часа 270 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американският президент Доналд Тръмп говори за любовта на майка си Мери към кралското семейство по време на реч в Белия дом, на която присъстваха крал Чарлз III и кралица Камила на втория ден от посещението им в САЩ. Майката на Тръмп - Мери Ан Маклауд, е родена и израснала на шотландския остров Луис, но емигрира в Ню Йорк през 1930 г.

"Спомням си как тя каза много ясно "Виж младият Чарлз, той е толкова сладък", каза Тръмп. И шеговито добави: "Майка ми беше влюбена в Чарлз - можете ли да повярвате?". 

След това посочи дясната си ръка към небето и каза: "Чудя се какво си мисли в момента".

След тези думи крал Чарлз се засмя, но изглеждаше и леко смутен.

"Казах на краля, че майката ми обича кралското семейство и обича кралицата. И всеки път, когато кралицата участваше в церемония или нещо подобно, майка ми беше залепена за телевизора и казваше "Виж, Доналд, виж колко е красиво", добави Тръмп.

Виолета Иванова
