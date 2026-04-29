ВСС решава може ли Сарафов да бъде съден

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет решава днес дали да образува дисциплинарно наказание срещу бившия вече изпълняващ функциите главен Борислав Сарафов. Темата е включена като втора точка в дневния ред на кадровиците. Припомняме, че Сарафов от няколко съдебни състава бе наречен "Г-н Никой".

Предложението

Предложението е инициирано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Според него, като изпълняващ функциите главен прокурор Сарафов не е изпълнил заявката си за разплитане на казуса „Осемте джуджета”, направил е недопустими изказания по отношение на Върховния касационен съд, разпространил е комуникация с европейската прокуратура по казуса с Теодора Георгиева, както и е направил непремерено изказване още в началото на разследването „Петрохан”.

По думите на председателя на Комисията по дисциплинарна дейност към Прокурорската колегия на ВСС Евгени Иванов предложението е допустимо, прави се от министър, без значение на статута на Сарафов в момента, предложението е свързано с магистрат и няма причина да не бъде разгледано.

На 22 април Борислав Сарафов оттегли съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор в изявление, публикувано на сайта на прокуратурата. Същия ден Прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Сарафов за срок от шест месеца. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

